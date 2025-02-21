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嘉義傳罷免連署書出現亡婦名 夫：人死還被汙辱

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市80歲王姓民眾接到市選委會確認函文才知道已過逝太太的名字竟然出現在罷免連署書上。記者李宗祐／攝影
嘉義市80歲王姓民眾接到市選委會確認函文才知道已過逝太太的名字竟然出現在罷免連署書上。記者李宗祐／攝影

嘉義市80歲王姓男子今天在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴提告偽造文書、違反個人資料保護法，因為他已過逝太太的名字竟然出現在罷免民進黨嘉義市立委王美惠連署書上。王先生說，太太過逝已經很悲哀，還被挖出來汙辱。委任律師陳澤嘉表示，目前只能針對連署領銜人提告，希望檢方能調查背後是否有集團式的違法行為。

陳澤嘉表示，王先生在昨天收到嘉市選委會確認函文，要確認他太太是否有連署參與罷免嘉義市籍立委王美惠，王先生收到函文時非常驚訝，因為他太太在2年半前因新冠肺炎過逝，他非常生氣為什麼罷免團體連死者的名義都可以拿來冒用。

他回憶數年前曾接受某政黨邀請擔任黨員，但沒有繳過黨費也沒有參與活動，懷疑個資因此洩漏，因此要站出來提告，為什麼連署團體能夠冒用已過逝太太名義來作罷免連署？甚至擔懷疑這些連署書的真假。因此今天到地檢署按鈴提告，偽造文書、違反個人資料保護法。

王先生說，「所謂死者為大，太太過逝已經很悲哀了，還死人挖出來汙辱，人格被踐踏」。

罷免連署書領銜人陳志全表示，連署資料是過年前各行各業民眾連署後交過來，不知道怎會交已過逝者的資料，也沒辦法進行查證，發生這樣的事情，深感抱歉。

他說，對於這份連署書，會再找出交這份連署書的民眾了解，他是如何取得這資料。會不會影響後續連署行動，他說，不會，而且手邊還有約500份連署資料。

他表示，主因是立委王美惠是嘉義市選出的立委，沒有遵從民意，只遵照黨意，連署罷免只是給予提醒，其實嘉義人很有包容心，並不是真的是想去罷免她，但在媒體上看到柯建銘大放厥詞，地方年青人看不過去，才會有第1次連署罷免動作，「重點在提醒王美惠一定要以嘉義市民利益為依歸」。是否會進入第2階段連署，取決於立委王美惠後續能否真正了解市民的想法。

嘉義市80歲王姓民眾今天在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴提告偽造文書、違反個人資料保護法，因為他已過逝太太的名字竟然出現在罷免連署書上。記者李宗祐／攝影
嘉義市80歲王姓民眾今天在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴提告偽造文書、違反個人資料保護法，因為他已過逝太太的名字竟然出現在罷免連署書上。記者李宗祐／攝影
連署書領銜人陳志全表示抱歉，會再進行了解。記者李宗祐／翻攝
連署書領銜人陳志全表示抱歉，會再進行了解。記者李宗祐／翻攝
嘉義市80歲王姓民眾今天在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴提告偽造文書、違反個人資料保護法，因為他已過逝太太的名字竟然出現在罷免連署書上。記者李宗祐／攝影
嘉義市80歲王姓民眾今天在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴提告偽造文書、違反個人資料保護法，因為他已過逝太太的名字竟然出現在罷免連署書上。記者李宗祐／攝影
嘉義市80歲王姓民眾在律師陪同下到地檢署提告。記者李宗祐／攝影
嘉義市80歲王姓民眾在律師陪同下到地檢署提告。記者李宗祐／攝影
嘉義市80歲王姓民眾今天在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴提告偽造文書、違反個人資料保護法，因為他已過逝太太的名字竟然出現在罷免連署書上。記者李宗祐／攝影
嘉義市80歲王姓民眾今天在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴提告偽造文書、違反個人資料保護法，因為他已過逝太太的名字竟然出現在罷免連署書上。記者李宗祐／攝影

偽造文書 王美惠 罷免 連署書

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