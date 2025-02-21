全台罷免潮 連勝文：民進黨權力爭奪就像文革一樣

全台罷免潮，國民黨副主席連勝文今天出席新北市議會國民黨團幹部交接時表示，接下來的一年一定是非常辛苦的一年，為配合民進黨權力鬥爭，若罷免過關，8月要投票、12月要補選、明年縣市首長選舉、接下來又要總統大選，都在選舉，誰要做事？為了一個黨的政治利益，全台政治總動員，「這不是跟文革一樣嗎？」

連勝文今天出席活動致詞時感嘆表示，民意代表反映民意，是接觸基層百姓最重要管道，今年會是非常辛苦的一年，從現在開始到年底，可預見會遇到很多挑戰，議員不只要傳達民意，更要肩負反對不合理罷免的重要任務。

連勝文說， 「狹路相逢勇者勝」，透過議員說服新北市民，面對各種謠言與不利環境下，能做出最正確選擇，若未來挑戰沒辦法克服，很顯然將來一定是沒完沒了，甚至2026選舉，即便國民黨獲勝，對手也會去搞罷免，希望所有人一起努力。

連勝文受訪表示，我們被迫應戰，相信多數台灣人有理智，民主常規不是選不贏、不爽，一年後就罷免，為配合民進黨權力爭奪，從現在開始到未來兩年多幾乎都在選舉，那誰做事，國家都耗在選舉上，花的錢不只十幾億，可預見未來兩年為了一個黨的政治利益，全台政治總動員，「這不是跟文革一樣嗎？」

連勝文說，台灣百姓應該不太會接受，尤其現在應該是做事情的時候，國際局勢變化這麼多，現在不是搞鬥爭的時候，很多的立委甚至包括之前基隆市長謝國樑，在當選還沒就職就有人喊罷免，這不是民進黨在搞這誰在搞？哪有人那麼無聊每天沒事幹，只是把所有台灣百姓當作是這個陪葬品而已。

另對於教育部點名大陸三所學校禁止交流，連勝文說，廣州暨南大學聽說在全球大學排名當中，好像比台灣一些學校好，像這種辦學辦得算成功的學校學術交流應不是一個太糟糕的事情吧？應該不會有太多意識形態的問題，他是搞不清楚為什麼要阻止。