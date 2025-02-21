批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

綠營猛攻國民黨立法院黨團總召傅崐萁赴香港，傅崐萁今表示，「賴清德總統你心裡想的就是大罷免」，所有大罷免，劍指就是五院院長獨缺的一院，就是要罷免立法院長韓國瑜， 就是要拿回立法院。

傅崐萁今與黨主席朱立倫參加國民黨花蓮縣黨部新春團拜，面對赴香港爭議，傅崐萁說，去年12月12號推動花蓮、香港直航，就與當地業者有共識，在2月20日香港觀光博覽會的時候，成為台灣唯一設攤縣市。

傅崐萁話鋒一轉表示，賴清德心裡想的就是大罷免，不要一手透過民進黨立法院黨團總召柯建銘、行政院長卓榮泰在這裡希望立法院協商，另外一手要推大罷免，劍指就是五院院長獨缺的一院，就是要罷免立法院長韓國瑜，「所有的大罷免，就是劍指要拿回立法院」。

他也說，詐騙橫行，上周16億人民財產被詐騙，多達2500多件詐騙案，想想看一年上千億人民的錢，還不斷被詐騙，是因為執政者就是最大詐騙集團，國家就是詐騙國家隊；網軍側翼對在野黨鬥爭，製造仇恨值，為大罷免添柴火，劍指韓國瑜立法院長職務，賴清德想收回去。

他說，希望賴清德善心善念，不要倒果為因，要好好思索台灣出路，尤其全世界經貿大戰打成這樣 ，台積電都要變成「美積電」，所有台積電上下游有多大產值，台積電面臨這麼大危機，「賴清德你為國家做了什麼，你為護國神山做了什麼？」

他舉例，美國川普總統刪掉不必要的預算將還錢於民，川普可能要每個國民退稅5千美元，我國現在三兆是史上最高，還不夠用嗎？刪掉的預算都該還錢於民，普發一萬還是多少錢？請問台灣人民退稅一人能普發多少錢？

他說，身為國會議員，到哪裡都代表中央政策，本來就是中央擬定觀光政策，國會議員要歡迎全世界觀光客走進台灣，卓榮泰、賴清德敢公然宣布不支持香港觀光客到台灣來？那就勇敢告訴全世界，不要詐騙自己鄉親。

他呼籲民進黨不要以井觀天，不要做全世界屏除在外的小國寡民，要開大門走大路。