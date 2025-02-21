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選罷法綠提釋憲 賴士葆：柯建銘盤算2029再搞罷免

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）昨天與幹事長吳思瑤（左二）及律師等前往高院遞送聲請書，針對選罷法提出暫時處分及釋憲。記者杜建重／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）昨天與幹事長吳思瑤（左二）及律師等前往高院遞送聲請書，針對選罷法提出暫時處分及釋憲。記者杜建重／攝影

選罷法連署加嚴修法日前經總統府公告，於20日生效上路。民進黨方面欲尋求針對選罷法聲請釋憲、暫時處分等，國民黨立委賴士葆今批「得了便宜還賣乖」，民進黨立院黨團總召柯建銘盤算2028年，賴清德總統連任，綠營無法於立院過半，選完隔年再發動第二次大罷免

選罷法連署加嚴正式生效，民進黨團認為條文違憲，昨日由柯建銘、黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜至憲法法庭聲請法規範憲法審查。

賴士葆說，莫名其妙，這叫「得了便宜還賣乖」，現在等於是開始適用新法。民進黨要罷國民黨區域立委約37到38席，國民黨要罷民進黨區域立委17席，如果要再增加就全部適用新法，困難度會提高。現在大家個資的保護意識都很高，所以要連署都不太容易。在這種情況之下，對民進黨是有利的，那還要提釋憲、暫時處分，主要就是要把這鍋弄亂弄臭。

賴士葆表示，事實上修選罷法修的是很夠的，藍營為修法還有肢體上的衝突，結果藍營並沒有被保護到，反而保護綠營立委。柯建銘要這樣做，一方面得了這樣的便宜，另一方面還是回到原來的，意思是柯建銘可能估算2028年，賴清德會連任，但綠營在立院席次仍沒有過半，在這種情況之下，還要再次發動大罷免，所以是為了2028年選完後的隔年即2029年，發動第二次大罷免來做準備。

國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

柯建銘 罷免 選罷法

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