大罷免「南柯一夢」 游盈隆：期盼賴清德大出場更是天荒夜談

台灣民意基金會董事長游盈隆日前指「大罷免只是南柯一夢，該醒了」。他昨晚再在臉書發文，對於被問及「南柯一夢是指第二階段聯署不會過？還是投票不會過？還是最終不會改變朝小野大的局面？」他表示，「是指能過二階段的選區沒幾個」。

游盈隆引述媒體報導，截至昨天送件到中選會的立委罷免案有51個，包括國民黨34案、民進黨17案。內行人都很清楚，就算51案都通過第一階段，能通過第二階段的頂多10分之1左右，也就是說5、6個，其中有藍有綠。而5、6個罷免案能稱得上是大罷免嗎?不能，稱之為小罷免還勉強可以。更何況，過了第二階段，就保證罷免一定成功嗎？台灣俗語說：「阿婆ㄚ生子，真拚」。

他說，按照民進黨立院黨團總召柯建銘的原始說法，罷掉國民黨41個立委，才是大罷免。所以說，「大罷免只是南柯一夢」，道理很簡單。

游盈隆表示，現行選罷法規定，罷免案第一階段須同選區選民1%聯署，第二階段須10%。通過第二階段的難度是第一階段的10倍，除非主要政黨全面介入，才有可能。「但目前主要政黨只是虛張聲勢或故布疑陣，讓一頭熱的民團和群眾像熱鍋上的螞蟻」。

游盈隆表示，未來，隨著若干選區罷免案成立，政黨防禦性的反罷免有可能，「真的敢冒天下之大不韙跳出來全面開戰的機率其實是零。期盼賴總統有一天大出場更是天荒夜談」。