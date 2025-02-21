王美惠遭提罷免 達首階門檻

「愛嘉聯盟」發起罷免民進黨嘉義市立委王美惠，達第一階段二五○○人提議連署門檻，中選會移交嘉市選委會查對，地方政壇先前卻都不知情，王美惠強調「尊重」，藍白陣營則「關注、不介入」。

「王美惠不是不分區立委」，陳姓領銜人說，愛嘉聯盟成員跨各政黨，連署人大多是基層民眾，希望藉提議罷免警惕王美惠勿忘自己是因選舉產生的區域立委，只要她修正態度，不再處處聽黨意，改以民意為主，不會推動第二階連署。

王美惠說，只要依法進行民主程序都尊重，她依然會以選民需求為優先，持續努力服務地方，推動政策確保鄉親福祉。國民黨市黨部主委蔡明顯說，公民團體自發性罷免，黨部未參與，也未接獲中央黨部指示。

王美惠曾任四屆嘉市議員，二○一九年黨內立委初選擊敗現任李俊俋，去年以百分之五十點六四得票率連任，獲選公督盟優秀立委，地方與市長黃敏惠、藍白保持友好，被視為綠營二○二六贏回嘉義市長主要人選。嘉市政界人士說，嘉義市基本盤綠大於藍，目前被點名有意參選下屆市長除王美惠，還有民眾黨立委張啟楷，國民黨有市議員鄭光宏、陳家平和醫師翁壽良，罷免案是否成案受矚目。

基隆市親藍民團反制立委林沛祥罷免案，已送罷免民進黨議員張之豪、鄭文婷連署書，昨起適用選罷法新制，須附加身分證件，後續罷免另兩名綠營議員陳宜、施偉政連署作業持續進行。