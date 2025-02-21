選罷法新制上路 綠營聲請釋憲

總統府十八日公布公職人員選舉罷免法修正條文，新法於昨天起生效，民進黨立法院黨團認為條文違憲，昨由總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜至憲法法庭聲請法規範憲法審查。

柯建銘表示，為維持憲政秩序，必須聲請釋憲及暫時處分。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨若真的在乎釋憲，請盡速補提名不足的七位大法官人選。

選罷法新制規定，罷免案提議人及連署人名冊，應檢附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處五年以下有期徒刑、拘役或科一百萬元以下罰金。

柯建銘指出，基於憲法第十七條規定「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」、第廿二條「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」，以及第廿三條「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」，因此遞狀聲請釋憲及暫時處分。

柯建銘認為，選罷法沒有所謂憲法第廿三條的問題，維持憲政秩序是法治國最重要的，沒有一個人、一個政黨可以站在憲法的對立面。

羅智強表示，中華民國的大法官不是民進黨後花園，也不是民進黨的小廚房，本屆民進黨立委把自己凌駕在大法官之上，把大法官視為呼之則來、揮之而去的御用軍，因此民進黨對選罷法修正案提出釋憲，其實也不意外。民進黨輕賤本該具有憲政高度的大法官，就看現在大法官們，還有沒有守護憲法的自覺，還是自甘墮落繼續當民進黨的後花園？

羅智強指出，民進黨提出選罷法的釋憲，首先應該要問黨內有「麥克風殺手」之稱的民進黨立委吳秉叡，吳是最早罷免連署身分證門檻的提出者，其中有多位民進黨立委共同連署，也包括民進黨團幹事長吳思瑤在內。

羅智強提到，新修正的憲法訴訟法規定，大法官要十人以上出席，做出違憲判決需要九人以上，而現在大法官僅有八人，若真要審理民進黨提出的釋憲案，請民進黨叫賴清德總統認真點、用功點、負責任點，趕緊補提名剩下的七名大法官人選。