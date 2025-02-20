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藍委幾乎全被提罷 第一階段大罷免送64件…雙北、台中恐激戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台中罷免6名藍委行動日前在台中勤美誠品前市民廣場設攤，吸引民眾連署罷免。記者趙容萱／攝影
台中罷免6名藍委行動日前在台中勤美誠品前市民廣場設攤，吸引民眾連署罷免。記者趙容萱／攝影

台北與台中多位立委2024年時投票時險勝，或得票率不高，恐成為大罷免重點戰場！據中選會統計，19日為止已經有64個罷免案送件，其中立委案件數有51件、其他縣市長與議員13件，國民黨立委有34人、民進黨立委17人。其中有大量國民黨立委席次的台北、台中、新北與桃園都可能成為大罷免熱區，台北另有吳思瑤、吳沛憶2位綠委的選區也可能陷入激戰。

藍委幾乎全被提罷

截至19日，中選會所收到的罷免案送件數為64案，其中54案為立委罷免案（部分案件罷免對象為同1人，或經不予受理程序後重行送件者，依例仍予列計），1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。立委罷免案中，國民黨立委有34人、民進黨立委有17人。

其中台北市恐成為罷免熱戰區，8位北市立委中，5位國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強與賴士葆都有罷免團體送件；民進黨3位立委中，士林北投的吳思瑤與中正萬華的吳沛憶也有罷免團體送件。另外，桃園6席國民黨立委牛煦庭、涂權吉、呂玉玲、邱若華、魯明哲與萬美玲也都有被提案罷免。

直轄市恐選情激烈

新北市藍委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才與廖先翔也遭提案罷免。台中的部分，藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣也被提案罷免。國民黨區域立委中，除了金門的陳玉珍、馬祖的陳雪生以外，幾乎所有區域立委都被提案罷免。

民進黨方面，主要集中在中南部，包括台中綠委蔡其昌、何欣純，台南立委林俊憲、王定宇，還有高雄的黃捷、許智傑，以及原住民選區的陳瑩與伍麗華。另外，民進黨有4位基隆市議員張之豪、陳宜、鄭文婷與施偉政遭提案罷免。但民進黨多位立委指控，罷免方的連署書有抄名冊、造假之嫌。

2024年選舉中，當選方與落選方差距較少的選區，或是得票率沒有過半的立委，普遍被外界視為較可能被罷掉的立委，包括李彥秀、賴士葆、吳思瑤、吳沛憶、涂權吉、葉元之、廖先翔、廖偉翔、羅廷瑋等人。

未來連署要身分證

我國罷免制度規定，罷免案第一階段提議人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上；第二階段連署則要10%的選區選民連署，縣市長、立委與直轄市議員要在60天內蒐集齊連署書，縣市議員則要在40天內。

罷免若通過第二階段，投票當天需要有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，才能通過罷免。

另外，由於《選罷法》修正案已經生效，未來罷免連署需要附身分證影本，中選會說明，《選罷法》修正公布施行日起提出之公職人員罷免案，適用新法；至於法律修正公布施行前提出之罷免案，依該法第131條規定，仍適用修正前之規定。

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