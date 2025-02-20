即時短評／民主聖地嘉市綠委王美惠被鎖定罷免 下屆市長前哨戰？

大罷免潮，民主聖地嘉市唯一綠營立委王美惠被鎖定，提議罷免完成1階連署，選委會審查名冊中，陳姓市民領銜「愛嘉聯盟」自主提議發動，市長黃敏惠明年卸任，下屆市長選舉藍綠人選還未明朗，王美惠被綠營視為贏回執政熱門人選，罷免案是否能成案？是否提前引爆藍綠政黨對決，成為下屆市長前哨戰？發展受注目。

2020年，行政院前院長蘇貞昌施政報告，藍營立委拿豬肉內臟往蘇扔擲引起混戰，當時，王美惠站蘇前面做盾牌，全身沾滿豬髒器，將內臟丟回還擊，成為媒體焦點，經此一戰，王美惠被網民封為綠營「女戰神」，王連任得票率逾一半，獲選公督盟優秀立委，地方與黃敏惠、藍營、白營保持友好關係，遭提議罷免引起關注。

提議罷免陳姓市民是藍營人士，組「愛嘉聯盟」，過年前悄悄完成2500人提議連署門檻，送中選會，王美惠對被罷免感到錯愕，會持續加強服務，相信鄉親，雖表態尊重選民，但請支持者注意連署名冊是否造假、抄名冊，嚴陣以待，在地藍綠政黨對罷免都不知情關注。

陳姓領銜人說，他們自發性連署，與政黨無關，1階審查通過，有必要再2階連署，只要王美惠修正不再處處聽黨意，以民意為主，他們不會推2階連署，他不諱言，許多連署人不爽柯建銘罷免言行。陳姓領銜人是某攤販協會理事長，連署人大多基層民眾，包括綠營人士。

本屆立委選舉，王美惠獲7萬8069票，得票率50.64%，勝對手藍營張秀華6萬6822票，43.34%，王美惠首次參選8位候選人，王囊括8萬333票，超過7位對手加總選票；本屆6人參選，得票也是贏另5人加總7萬6102票，還高於賴清德6萬8199票、得票率43.2%，創新紀錄。

嘉義市向來民主聖地，基本盤綠大於藍，人口不到30萬，罷免一階會過，已讓王美惠嚇了一跳，目前被點名有意參選下屆市長，除王美惠、民眾黨立委張啟楷，藍營有議員鄭光宏、議員陳家平及醫師翁壽良，針對連署提議罷免王美惠，藍白陣營目前都關注、不介入，領銜人針對是否續推罷免二階提「條件」，是否能夠成案或化解危機，嘉義市民睜大雪亮眼睛看著！