快訊

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方將視海象狀況打撈

才刪台獨相關表述 美國務院再刪「中華人民共和國」改用這詞取代

6綠議員罷免連署「雪片般飛來」 藍桃園黨部：早過門檻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市黨部今在桃園市議會舉行新春團拜。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市黨部今在桃園市議會舉行新春團拜。記者朱冠諭／攝影

桃園6名國民黨立委遭鎖定罷免，地方藍營支持者日前啟動反制行動，也鎖定6名民進黨議員展開連署。國民黨桃園市黨部主委黃敏恭今表示，6名民進黨議員的連署早已超過法定門檻，但不論民調或接觸的民情都反對對立，黨部決定尊重，今起連署書會要求附上身分證影本，會持續觀察。

據悉，被鎖定的6席民進黨籍議員，包括一選區龜山李宗豪、二選區楊梅鄭淑方、三選區中壢黃崇真、四選區桃園黃瓊慧、五選區平鎮王珮毓、六選區八德許家睿。

黃敏恭今參加桃園市黨部新春團拜時受訪說，面對民進黨毫無正當性及毫無道理的大罷免，充滿正義感的基層及社會各界也對行動過激的民進黨公職人員「以罷制罷」，連署均已超過門檻，但是否送出還在猶豫，如果昨天送出，保證百分之一千可以把這些民進黨公職人員拉下來。

黃敏恭說，到昨天截止，6位公職人員連署書都已經超過法定門檻，但黨內認為不管是民調或是接觸的民情，大家都反對罷免行動造成對立，也有部分聲音建議黨部先不送件，黨部從長計議後，也接受溫和派同志主張不要對立的看法，暫時不將連署書送選委會，希望能呼應絕大多數桃園民眾的看法，讓桃園能夠平和度過這波大罷免風潮。

黃敏恭表示，如民進黨持續無厘頭、無理性罷免，就算選委會解釋適用新法，他手頭上罷免民進黨桃園公職的連署書，同樣超過門檻，呼籲適可而止，尊重多數的民意。

國民黨 民進黨 罷免 連署書

延伸閱讀

屏東南州鄉公所與代表會鬧不合 兩派互提罷免均成案4月投票

質疑罷免連署造假 王定宇今下午委由律師按鈴申告

今起罷免新制 基隆反制罷免另2綠議員續連署「評估中」

死人連署？罷免台南立委連署書傳赫見往生者 黃偉哲撂重話

相關新聞

6綠議員罷免連署「雪片般飛來」 藍桃園黨部：早過門檻

桃園6名國民黨立委遭鎖定罷免，地方藍營支持者日前啟動反制行動，也鎖定6名民進黨議員展開連署。國民黨桃園市黨部主委黃敏恭今...

選罷法民進黨團也提釋憲 羅智強：輕賤憲政高度大法官

民進黨立院黨團總召柯建銘等人今天針對選罷法提出暫時處分及釋憲。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強批評，民進黨輕賤本該具有憲...

質疑罷免連署造假 王定宇今下午委由律師按鈴申告

繼台南市府宣示防堵罷免案造假決心後，立委王定宇隨即委由律師江信賢，並在團隊執行長林義雄、秘書卓佩于陪同下，今天下午3時3...

今起罷免新制 基隆反制罷免另2綠議員續連署「評估中」

基隆市親藍民團反制國立民立委林沛祥罷免案，已送罷免綠議員張之豪、鄭文婷，因今天起選罷法適用新制，要取得身分證件可能會有難...

死人連署？罷免台南立委連署書傳赫見往生者 黃偉哲撂重話

台南市二名立委被提議罷免，並已送出提議人名冊。中央選舉委員會2月7日收到罷免案提議後，應於25日內完成提議人名冊查對，現...

黃捷指罷免連署書造假 民團怒批：一派胡言造謠誹謗

全國罷免潮遍地開花，高雄立委許智傑、黃捷也遭發起罷免連署，2人近日接獲陳情，有民眾稱遭偽造罷免連署單，許今日赴台北地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。