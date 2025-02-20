6綠議員罷免連署「雪片般飛來」 藍桃園黨部：早過門檻

桃園6名國民黨立委遭鎖定罷免，地方藍營支持者日前啟動反制行動，也鎖定6名民進黨議員展開連署。國民黨桃園市黨部主委黃敏恭今表示，6名民進黨議員的連署早已超過法定門檻，但不論民調或接觸的民情都反對對立，黨部決定尊重，今起連署書會要求附上身分證影本，會持續觀察。

據悉，被鎖定的6席民進黨籍議員，包括一選區龜山李宗豪、二選區楊梅鄭淑方、三選區中壢黃崇真、四選區桃園黃瓊慧、五選區平鎮王珮毓、六選區八德許家睿。

黃敏恭今參加桃園市黨部新春團拜時受訪說，面對民進黨毫無正當性及毫無道理的大罷免，充滿正義感的基層及社會各界也對行動過激的民進黨公職人員「以罷制罷」，連署均已超過門檻，但是否送出還在猶豫，如果昨天送出，保證百分之一千可以把這些民進黨公職人員拉下來。

黃敏恭說，到昨天截止，6位公職人員連署書都已經超過法定門檻，但黨內認為不管是民調或是接觸的民情，大家都反對罷免行動造成對立，也有部分聲音建議黨部先不送件，黨部從長計議後，也接受溫和派同志主張不要對立的看法，暫時不將連署書送選委會，希望能呼應絕大多數桃園民眾的看法，讓桃園能夠平和度過這波大罷免風潮。

黃敏恭表示，如民進黨持續無厘頭、無理性罷免，就算選委會解釋適用新法，他手頭上罷免民進黨桃園公職的連署書，同樣超過門檻，呼籲適可而止，尊重多數的民意。