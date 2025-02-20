選罷法民進黨團也提釋憲 羅智強：輕賤憲政高度大法官

民進黨立院黨團總召柯建銘等人今天針對選罷法提出暫時處分及釋憲。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強批評，民進黨輕賤本該具有憲政高度的大法官，就看現在大法官們，還有沒有守護憲法的自覺，還是自甘墮落繼續當民進黨的後花園？

羅智強表示，中華民國的大法官不是民進黨後花園，也不是民進黨的小廚房，本屆民進黨立委把自己凌駕在大法官之上，把大法官視為呼之則來、揮之而去的御用軍，因此民進黨對選罷法修正案提出釋憲，其實也不意外。

羅智強指出，民進黨一向以來，就是喜歡自我打臉的政黨，這次民進黨提出選罷法的釋憲，首先應該要先問問黨內有「麥克風殺手」之稱的民進黨立委吳秉叡，吳是最早罷免連署身分證門檻的提出者，其中有多位民進黨立委共同連署，也包括民進黨團幹事長吳思瑤在內。這次在野黨提出選罷法修正案，就是落實吳秉叡的主張。

羅智強強調，新修正的憲法訴訟法規定，大法官要10人以上出席，做出違憲判決需要9人以上，而現在大法官僅有8人，若真要審理民進黨提出的釋憲案，請民進黨叫賴清德總統認真點、用功點、負責任點，趕緊把剩下的7名大法官人選補提名。

羅智強指出，憲訴法明定總統必須在2個月內補提名新的人選，都已經過多久了？請問民進黨、賴總統，有打算解決大法官現在缺額的情形嗎？顯然是沒有誠意解決。

羅智強說，今天民進黨團提出選罷法釋憲，其實並不意外，但也提醒民進黨，不要真把大法官當作自己的小廚房，想上什麼菜，大法官就得煮什麼菜？