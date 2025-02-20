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質疑罷免連署造假 王定宇今下午委由律師按鈴申告

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
立委王定宇今下午委由律師江信賢（右），並在團隊執行長林義雄（中）、秘書卓佩于陪同下，前往台南地檢署對罷團領銜人按鈴申告。記者邵心杰／攝影
立委王定宇今下午委由律師江信賢（右），並在團隊執行長林義雄（中）、秘書卓佩于陪同下，前往台南地檢署對罷團領銜人按鈴申告。記者邵心杰／攝影

繼台南市府宣示防堵罷免案造假決心後，立委王定宇隨即委由律師江信賢，並在團隊執行長林義雄、秘書卓佩于陪同下，今天下午3時30分前往台南地檢署，對惡質罷團領銜人提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之訴。

律師江信賢說，罷團向中選委會對王定宇提交2000多份連署書，現由中選委比對其身分，然而，期間未見連署活動，也未設連署站，連在地里長都不知道 ，更沒有相關連署宣傳，很難說明這些連署書從何而來。

他表示，如冒名連署，涉非法使用個人資料，同時，若以不實資料連署，已違反選罷法104條第一項意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

王定宇說，罷免權與選舉權同為台灣民主兩大支柱，神聖不容玷污。他這次的提告，非關個人利益，而是對意圖傷害台灣民主者的阻卻，對民主制度的捍衛。

他進一步指出，透過立院同儕林俊憲在媒體上所揭露的罷免造假情節，加上市民對「未見擺攤或串連連署，卻活生生蹦出幾千份連署書」的普遍質疑，台南市這場立委罷免，猶如一場集團式，有計畫性的大型政治詐騙案。

他認為，這場罷免案，提案者僅是其中車手角色，背後提供錯假資料的政黨或團體才是真正的影武者，最大的結構共犯。同時，呼籲透過這次提告，檢方能對不實連署相關證物進行查扣，嚴懲不實造假，讓選舉與罷免的程序回歸公平正義。

罷免

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