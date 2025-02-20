今起罷免新制 基隆反制罷免另2綠議員續連署「評估中」

基隆市親藍民團反制國立民立委林沛祥罷免案，已送罷免綠議員張之豪、鄭文婷，因今天起選罷法適用新制，要取得身分證件可能會有難度，今天罷免另2名議員陳宜、施偉政連署作業持續進行中，已要求附身分證影本，但何時送件？目前還評估討論中，尚未有送件動作，政壇認為，會對罷免潮有「抑制作用」。

基隆市公民團體「基隆絕沛」18日上午到中選會，送交3355份罷免國民黨立委林沛祥的連署書，藍營展開反制行動，由民團基隆市公共事務學會號召發起罷免民進黨基隆4名議員，分別為安樂區張之豪、仁愛區鄭文婷、中山區施偉政、信義區陳宜。其中張之豪、鄭文婷分別趕在新制實施前的18、19日完成送件中選會。

基隆市公共事務學會指出，今天起送件就適用新制，必須附身分證影本，昨天之前的連署提議書並未要求附身分證影本，目前已陸續請先前連署者補影本，作業順利，今天仍持續進行連署作業，多數會連署者都表示願意提供影本。

基隆市公共事務學會說，今天罷免另2名議員陳宜、施偉政連署作業持續進行中，已要求附身分證影本，何時送件，目前還評估討論中。

基隆市公共事務學會認為，適用新法在第一階段連署困難性不大，最關鍵的是在第二階段連署，因要附影本，的確會影響意願，目前還在努力中。

政壇人士認為，因今天起選罷法適用新制，要取得身分證件影本可能有的人不太願意，會對罷免潮有抑制作用。

民進黨基隆市黨部昨也宣布，針對公民團體罷免林沛祥案，將開放民進黨所有黨公職設立罷免連署書的代收站。國民黨基隆市黨部表示，目前發起罷免綠議員行動連署，為民團基隆市公共事務學會，並非黨工。