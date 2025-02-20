死人連署？罷免台南立委連署書傳赫見往生者 黃偉哲撂重話

台南市二名立委被提議罷免，並已送出提議人名冊。中央選舉委員會2月7日收到罷免案提議後，應於25日內完成提議人名冊查對，現已交由台南市選委會進行查對工作，市長黃偉哲表示，違法的連署依法都應該被剔除，也提醒民眾勿以身試法。

市府民政局表示，台南市選委會依法分由戶政事務所、國防部、銓敘部等單位協查。台南市選委會若發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造之情事，得寄送查詢單予當事人，向其查詢是否為本人簽名或蓋章，市選委會已依法寄送查詢單。

此次罷免潮中，有民眾質疑台南市沒有連署站怎麼產出名冊，據報載，提議人名冊，有冒名連署、偽造簽名、不在籍等情事，甚至有死人連署；市長黃偉哲對此強調，民主社會接受多元的聲音，予以尊重。但應正當表述，若以不正當方式做假偽造都是違法的行為，汙衊了民主政治，相信選民絕對無法接受。

黃偉哲指出，違法的連署依法都應該被剔除，根據公職人員選罷法的規定，選委會負有法定職責，必須依規定辦理相關程序。相信台南市選委會，必定依法公正處理每一個罷免案，確保程序透明、公平，並依法定程序進行。

同時，也請市民朋友們在接到選委會的函詢時，依據事實回應，對於非本人的連署應勇於站出來，選務機關絕對會保密，以保障民眾權益。希望不要配合做假的違法行為，是每位公民應盡的責任，也是對民主過程的尊重。