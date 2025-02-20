黃捷指罷免連署書造假 民團怒批：一派胡言造謠誹謗

全國罷免潮遍地開花，高雄立委許智傑、黃捷也遭發起罷免連署，2人近日接獲陳情，有民眾稱遭偽造罷免連署單，許今日赴台北地檢署告發，黃也將到高雄地檢署告發；罷免團體「高雄雙霸劫」今日澄清說，一切流程皆是合法，也是遵從民進黨推崇的選罷法舊制將連署書送件，批黃捷一派胡言、造謠誹謗。

許智傑近日接到選民陳情，對方沒連署卻收到中選會查詢單，今日赴台北地檢署告發不明人士涉嫌「偽造罷免連署單」，涉偽造私文書、行使偽造私文書、偽造署押及非法蒐集及利用個資罪等嫌。黃捷也接到陳情，民眾稱名字被假冒簽名，推測可能是曾有國民黨黨員身分，黃質疑罷免團體「又是抄國民黨黨員名冊」，選委會也發現罷捷連署中有大量字跡相似」的情況，她將到高雄地檢署告發。

對此，雙罷劫發言人徐尚賢表示，中選會將抽查連署書變成普查，質疑是否合法、主委李進勇是替民進黨做事情；他強調連署過程是按照程序讓大家填寫，或由民眾帶回去填寫完再送回，這也是民進黨教導全台灣人做的事，「還是說民進黨現在想要改為支持新制，（支持）在野陣營所主張的連署要附身分證影本？」

「今日許智傑北上告發，此事有3個不要臉！」徐尚賢表示，他們遵從民進黨所推崇的選罷法舊制將連署書送件，卻被民進黨籍立委提告，中選會讓幾十件罷藍委案順暢無阻，十幾件罷綠委案卻山川險阻，審查期間還將消息透露給綠委，「中華民國的中選會儼然變成了民進黨的忠犬會，太離譜了！」

徐尚賢說，許智傑身為鳳山立委不好好做事，對高雄市長的職位垂涎三尺，還配合民進黨做全國大罷免，把服務處變成連署站，「還要到板橋討拍、管金門連署，許智傑把自己當成柯建銘嗎？」他強調雙罷劫團隊是民間團體，和那些假借民團之名，行政黨側翼之實的假民團完全不同，也說黃捷才是亂撥髒水，當心引火自焚。

雙罷劫總幹事朱磊表示，黃捷指某民眾向她陳情，但對方「恰巧」是學姐、支持者、前國民黨員、被中選會抽檢到，太多巧合處，研判是自編自導，也不排除個資被他人誤用，民眾若不接受連署提議，可依法向中選會要求刪除連署，應迴避同被罷免人共同商議，做出任何企圖影響罷免活動進行之行為，此等行為可能觸犯選罷法。

朱磊質疑為何中選會可以向被罷免人透露罷免案的具體細節？此舉大大減低其公信力，他說選罷法未限制民眾在得到對方口頭同意後不可以代替親朋好友簽署，因此民眾協助家人、朋友簽署的情形多，字跡相同亦不出奇，「黃捷在沒有任何證據情形下，公然指控罷團從國民黨黨部抄襲名冊，純屬一派胡言、造謠誹謗」。