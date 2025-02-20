轟大罷免莫名其妙 張善政：要有君子風度別鬧事
桃園6名國民黨立委被民間團體鎖定罷免，桃園市長張善政今天出席國民黨桃園市黨部新春團拜時，大讚6名立委表現可圈可點，卻被點名罷免實在莫名其妙，就像參加奧運輸給金牌0.1秒，結果要求重新比賽，希望大家要有君子風度、不要鬧事，政治才可以進步。
國民黨桃園市黨部今在市議會舉行新春團拜，張善政、黨主席朱立倫、黨部主委黃敏恭和多位民代都出席。
張善政致詞表示，原本在桃園國民黨立委只有3席，去年選舉靠大家的支持變成6席，他在市府感受最清楚，在去年以前，他只感受到3席立委的支持，市府、立委不管是爭取預算還是協調政策，戰力只有一半，去年開始，6席國民黨籍立委在立法院戰力全開，他在市長位置上感覺就是不一樣。
張善政說，包括呂玉玲、萬美玲、魯明哲在內，本來的3名立委貢獻就不計其數，像是呂協助機捷A21站順利通車、改善台66交通，萬美玲爭取教育資源多到無法列舉，洋洋灑灑都能寫一堆，去年選出的3名新立委，在前輩帶領下表現也有目共睹，一點都不像是剛當選的，「結果現在有人說要罷免，莫名其妙！」
張善政說，有人告訴他看不懂為什麼要大罷免，他形容這就像奧運比賽白熱化，「你輸給那個金牌0.1秒，那就是4年後再來，沒有人說要拿掉金牌、再比一次」，政治雖然不是運動，但是都要遵守運動家精神和君子風度，政治才可以進步，不會在那邊鬧事。
張善政強調，6位立委絕對1個都不能少，否則戰力馬上打折，再也找不到更好的人選，很高興看到今天現場位置都被黨員坐滿、人氣很旺，再次展現大家的戰鬥精神，盼支持者在這次罷免案中一定要充分支持所有立委，讓他們繼續在立法院替桃園發展爭取資源，讓桃園越來越好、不要虛耗。
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