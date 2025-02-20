快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

蘋果沒說的事！iPhone 16e登場 2款高CP「雙鏡頭iPhone」官網悄下架

轟大罷免莫名其妙 張善政：要有君子風度別鬧事

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左四）今天出席國民黨桃園市黨部新春團拜時，大讚6名立委表現可圈可點，卻被點名罷免實在莫名其妙。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左四）今天出席國民黨桃園市黨部新春團拜時，大讚6名立委表現可圈可點，卻被點名罷免實在莫名其妙。記者朱冠諭／攝影

桃園6名國民黨立委被民間團體鎖定罷免，桃園市長張善政今天出席國民黨桃園市黨部新春團拜時，大讚6名立委表現可圈可點，卻被點名罷免實在莫名其妙，就像參加奧運輸給金牌0.1秒，結果要求重新比賽，希望大家要有君子風度、不要鬧事，政治才可以進步。

國民黨桃園市黨部今在市議會舉行新春團拜，張善政、黨主席朱立倫、黨部主委黃敏恭和多位民代都出席。

張善政致詞表示，原本在桃園國民黨立委只有3席，去年選舉靠大家的支持變成6席，他在市府感受最清楚，在去年以前，他只感受到3席立委的支持，市府、立委不管是爭取預算還是協調政策，戰力只有一半，去年開始，6席國民黨籍立委在立法院戰力全開，他在市長位置上感覺就是不一樣。

張善政說，包括呂玉玲、萬美玲、魯明哲在內，本來的3名立委貢獻就不計其數，像是呂協助機捷A21站順利通車、改善台66交通，萬美玲爭取教育資源多到無法列舉，洋洋灑灑都能寫一堆，去年選出的3名新立委，在前輩帶領下表現也有目共睹，一點都不像是剛當選的，「結果現在有人說要罷免，莫名其妙！」

張善政說，有人告訴他看不懂為什麼要大罷免，他形容這就像奧運比賽白熱化，「你輸給那個金牌0.1秒，那就是4年後再來，沒有人說要拿掉金牌、再比一次」，政治雖然不是運動，但是都要遵守運動家精神和君子風度，政治才可以進步，不會在那邊鬧事。

張善政強調，6位立委絕對1個都不能少，否則戰力馬上打折，再也找不到更好的人選，很高興看到今天現場位置都被黨員坐滿、人氣很旺，再次展現大家的戰鬥精神，盼支持者在這次罷免案中一定要充分支持所有立委，讓他們繼續在立法院替桃園發展爭取資源，讓桃園越來越好、不要虛耗。

罷免

延伸閱讀

桃園茶農抗癌種好茶 憑綠茶「綠雲」獲茶界奧斯卡殊榮

苗縣取經...竹苗縣長參訪台灣燈會 張善政盼3縣市合作

航空城拆遷戶購安置住宅有限貸令？市長張善政呼籲中央放寬

張善政饒慶鈴訪卡比獸燈區 化身寶可夢與幼童溫影合影

相關新聞

參與罷免連署店家遭查水表？ 許淑華：檢舉人恐為助理

各地罷免立委烽火連天，台北市近期參與公民團體罷免連署的店家等遭到檢舉，北市議員許淑華、林亮君、趙怡翔今天召開記者會，指出...

轟大罷免莫名其妙 張善政：要有君子風度別鬧事

桃園6名國民黨立委被民間團體鎖定罷免，桃園市長張善政今天出席國民黨桃園市黨部新春團拜時，大讚6名立委表現可圈可點，卻被點...

罷免王美惠嘉市選委會審查提議名冊 領銜人：有必要再2階連署

大罷免潮，嘉市下屆綠營市長熱門人選、立委王美惠也被鎖定，提議罷免「愛嘉聯盟」完成2500人提議連署門檻，中選會移交嘉市選...

王世堅和柯建銘互嗆 游盈隆：大罷免只是南柯一夢該醒了

大罷免潮，民進黨立委王世堅和民進黨立院黨團總召柯建銘互嗆。台灣民意基金會董事長游盈隆昨晚在臉書表示，王世堅不同意柯建銘自...

【總編開箱】大罷免台版紙牌屋 民進黨「如此想方設法害人 不累嗎？」

大罷免議題辯證很多了，記者試著用一部電影的某一個「橋段」談大罷免。多年前有部取材同名暢銷書的電影「姊妹」（The Help）在台灣上映，劇中有幕經典橋段，社會、經濟、政治弱勢的傭人對權力社會地位高的雇主說：「妳如此百般想方設法害人，不累嗎？」。

選罷新法生效 綠今聲請釋憲、暫時處分

修正後的選罷法今天生效，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團今天就會聲請釋憲及暫時處分。各地罷團趕在選罷新法上路前送件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。