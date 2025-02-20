參與罷免連署店家遭查水表？ 許淑華：檢舉人恐為助理

各地罷免立委烽火連天，台北市近期參與公民團體罷免連署的店家等遭到檢舉，北市議員許淑華、林亮君、趙怡翔今天召開記者會，指出檢舉人以罐頭式檢舉，使不少店家遭市府局處稽查，深諳局處權責恐為議員或立委助理。北市府回應，難道民眾檢舉，市府可以不去查？

許淑華指出，從2月11日第一階段罷免連署書送到選委會之後，陸續公開支持罷免的店家都收到惡意檢舉，幾乎是每天都有官員會上門查驗的程度，就連商業處也稽查是否違反商業登記、營業項目有沒有符合。

許淑華舉例，鳥咖啡就被去查垃圾分類，但是該垃圾分類是整棟大樓委託民間收運，市府人員甚至去找到收垃圾的廖姓阿伯，更要廖阿伯翻出哪一袋垃圾是鳥咖啡所倒，「查水表狀況已不只是店家受害。」

她也說，就連選區內一間咖啡廳的老闆有在兼做劇團，遭到文化局打電話關心劇團，提及劇團會使用該咖啡廳演出，要小心場地符合公共安全等問題。

林亮君說，每間店家遭檢舉的內容都一致的罐頭式檢舉，代表了檢舉人或許有相關專業背景，了解稽查需要符合哪些項目，但是諸多檢舉內容都是臆測，像是continue gaming bar就被檢舉營業登記不符合態樣，但是現場稽查後沒有問題。

更有咖啡廳遭檢舉廢油處理不符合，市府稽查後回應，店家只有販賣吐司和咖啡，未有烹調油炸，因此沒有檢舉情事。林亮君也說，諸如此類的惡意檢舉，也讓公務人員疲於奔命，而根據類似大量陳情，市府法規是可以查明後確認陳情為同一人，公務機關就不需要回覆，地方政府有裁量權。

趙怡翔說，類似查水表事件從花蓮開始，漸漸到台北市看到罷免連署站點也遭檢舉，選區當中的陳文成基金會，30年來都不曾遭到稽查，沒想到今年2月18日就無預警檢查，更可見檢舉內容都是複製貼上。

媒體詢問，是否認為有國民黨刻意操作痕跡？許淑華說，惡意檢舉人可見懂得局處各項業務，不是議員助理就是委員助理，「不是有立委說會加倍奉還，這是不是就是所謂加倍奉還，誰來檢舉，呼之欲出。」

許淑華也說，參與連署的店家遭惡意檢舉，是從信義區最多，蔓延到中山、大安、文山、中正等，呼籲被罷免的藍營立委也該出來呼籲停止惡意檢舉，檢舉只會造成民怨、助長罷免連署更快速。同時也提供專線，讓遭到檢舉的店家撥打。

趙怡翔也說，提醒正在被罷免藍營立委，這些遭惡意檢舉對象也是選區的選民，不論支持或反對，都應該要保障大家權益，不是透過檢舉來消滅民眾聲音。

台北市政府副發言人李政軒表示，市府基層同仁面對檢舉陳情，都是依法依規辦理，議員的意思難道是民眾來檢舉，市府可以不去查嗎？相信議員的發言，不代表自己願意全面背書這些場所的公共安全，也不會是要求市府只要是特定場所就不能依法依規行政。

李政軒再問，對於民眾依規定進行的檢舉，難道議員認為市府可以去查檢舉人是誰嗎？還是議員要求市府違反個資法，去了解誰是檢舉人？