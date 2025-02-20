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罷免王美惠嘉市選委會審查提議名冊 領銜人：有必要再2階連署

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大罷免潮，嘉市下屆綠營市長熱門人選、立委王美惠也被鎖定，提議罷免「愛嘉聯盟」完成2500人提議連署門檻，中選會移交嘉市選委會審查中。記者魯永明／攝影
大罷免潮，嘉市下屆綠營市長熱門人選、立委王美惠也被鎖定，提議罷免「愛嘉聯盟」完成2500人提議連署門檻，中選會移交嘉市選委會審查中。記者魯永明／攝影

罷免潮，嘉市下屆綠營市長熱門人選、立委王美惠也被鎖定，提議罷免「愛嘉聯盟」完成2500人提議連署門檻，中選會移交嘉市選委會審查中，領銜人身分動機受注目，陳姓領銜人說，他們自發性連署，與政黨無關，若達成1階審查，有必要再2階連署，只要王美惠修正不再處處聽黨意，以民意為主，他們不會推動2階連署。

市選委會說，第11屆立委選舉，嘉市單一選舉區，選舉人數共21萬587人，立委要被連署罷免第一階段門檻2159人、第二階段2萬1587份，目前審查提議連署人資格中，1階連署通過審查，限期完成2階，連署是在選罷法修正案通過前，依舊法辦理。

由於嘉市藍綠政黨對提議罷免都不知情，陳姓領銜人身分動機受注目，陳姓領銜人說，他們組「愛嘉聯盟」成員跨各政黨，不受政黨左右，連署人大多是基層民眾，希望藉提議罷免，警惕王美惠忽忘自己是靠選舉產生的區域立委，不是不分區立委，要以民意為主。

只要王美惠願意修正，不再處處聽從黨意，以民意為主，他們不會推動2階連署，許多連署人看不慣立法院綠營黨團總召柯建銘發表罷免言行，讓王美惠被波及，距2階連署期限還早，還有時間。

針對一階罷免提議連署，王美惠強調，只要是依法進行民主程序，都予以尊重。民主社會，公民都有表達意見與行使權利自由，這是台灣珍貴民主價值。她認為，無論是支持或反對，一定要遵守法律及民主程序。

王美惠重申，她依然會以選民需求為優先，持續努力服務地方，推動政策及確保鄉親福祉，面對現階段民主機制運作，這是台灣持續前進重要課題，相信台灣一定會堅定向前。

罷免

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