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態度180度大轉變 川普稱烏克蘭總統是「未經選舉的獨裁者」

王世堅和柯建銘互嗆 游盈隆：大罷免只是南柯一夢該醒了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

罷免潮，民進黨立委王世堅和民進黨立院黨團總召柯建銘互嗆。台灣民意基金會董事長游盈隆昨晚在臉書表示，王世堅不同意柯建銘自己搞大罷免又扯上賴總統，「我覺得他是對的。大罷免只是南柯一夢，該醒了」。

民進黨立院黨團總召柯建銘日前稱賴清德總統再來會有「大登場」，之後大罷免就會大成功。王世堅對此表示，「希望柯建銘講他自己就好，總統發言犯不著總召說三道四」。柯建銘回應，王世堅說的話毫無參考價值，竟然叫總統不要出來，罷免是民間先行，「總統最後不出來可以嗎？賴總統最後一定會出來」，王世堅應該去檢討一下。

針對王柯互槓，游盈隆表示，王世堅是一個有核心價值的民進黨政治人物，「他有台灣精神，他也是下一屆最有希望擊敗蔣萬安的台北市長候選人，他不同意柯總召自己搞大罷免又扯上賴總統，我覺得他是對的。大罷免只是南柯一夢，該醒了」。

民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

游盈隆 罷免 蔣萬安 賴清德

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