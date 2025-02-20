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選罷新法生效 綠今聲請釋憲、暫時處分

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷蔡晉宇鄭媁／台北報導
修正後的選罷法今天生效，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團今天就會聲請釋憲及暫時處分。圖／聯合報系資料照片
修正後的選罷法今天生效，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團今天就會聲請釋憲及暫時處分。圖／聯合報系資料照片

修正後的選罷法今天生效，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團今天就會聲請釋憲及暫時處分。各地罷團趕在選罷新法上路前送件，中選會統計，到昨天共收到六十四件罷免提議書，五十四件為立委、一件縣市長、九件市議員；今天起才送件的罷免提議、連署書，都須依新法規定，附上身分證正反面影本。

中選會統計，二月三日至十九日，共收到六十四件罷免案。據了解，扣除重複的二案，共計有五十二名立委遭提議罷免，包括卅四名國民黨立委、一名無黨籍泛藍立委、十七名民進黨立委；另外市議員罷免共九案、縣市長罷免共一案。

罷免國民黨立委陳玉珍的團體力拚在昨天送件，但至中選會下班前，距離第一階段門檻一二四七份，還差七十三份，宣告失敗。陳玉珍表示，感謝百分之九十九以上的金門鄉親選擇相信她。

中選會說明，選罷法修正公布施行日起提出的罷免案，適用新修正的法律規定；至於修正公布施行前提出的罷免案，依該法第一三一條規定，仍適用修正前的規定，也就是說，上述六十四件罷免案都適用舊法規定，今起遞件的罷免案則適用新法。

選罷法修正後新增利用他人個人資料偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑之規定，中選會也提醒民眾 避免觸法。

但綠營內對於賴總統是否該投入「大罷免」，卻鬧出茶壺風暴。

民進黨立委王世堅昨批評柯建銘，沒人能代表總統發言，犯不著說三道四。柯則回嗆，王世堅說的話毫無參考價值，竟然叫總統不要出來；罷免是民間先行，「總統最後不出來可以嗎？賴總統最後一定會出來」，王世堅應該去檢討一下。

總預算案、財劃法昨送府院

除了罷免爭議，立法院昨天已將一一四年度中央政府總預算案審查報告，以及財政收支劃法修正案，送總統府及行政院咨請總統公布。

立院送出的審查總報告指出，一一四年度中央政府總預算案，原列歲出總額為三兆一三二四億六八九○萬九千元，共計減列一一三五億九九二五萬九千元，而通案統刪不低於九三九億七五○○萬元。財劃法修正案則要求中央額外釋出三七五三億元。

行政院批評，總預算史無前例未明列總刪除數，令人質疑是否合乎預算法規及憲法，財劃法修正也有明顯瑕疵，與總預算產生競合兩案一併送出，更引發生效前後順序爭議，嚴重影響國家財政，將研議合法合憲的救濟方式。

罷免

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