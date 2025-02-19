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「罷珍」連署未達標 陳玉珍：金門選民不輕易受政治風向影響

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
針對罷免行動未能過關，立委陳玉珍感謝鄉親，她表示，這代表有99%以上的金門鄉親選擇相信她，並認為這反映出金門人珍惜地方的獨立自主，拒絕政黨惡鬥的風氣進入金門。本報資料照片
針對罷免行動未能過關，立委陳玉珍感謝鄉親，她表示，這代表有99%以上的金門鄉親選擇相信她，並認為這反映出金門人珍惜地方的獨立自主，拒絕政黨惡鬥的風氣進入金門。本報資料照片

由「珍礙金門」罷免團隊發起罷免國民黨立委陳玉珍的行動，雖經多日連署，罷免領銜人翁明志、副領銜人蔡建偉今還在金門縣議會前擺攤收件，並在最後關頭帶著50多份連署提議書搭機趕赴台北「台灣公民人權辦公室」，最終統計仍短缺73份，未能進入第二階段連署程序。

罷免領銜人翁明志表示，結果令人惋惜，但仍感謝金門鄉親踴躍參與，也感謝全國公民團體的支持。他坦言，短時間內要動員足夠人數並不容易，但這次行動已讓社會大眾關注到金門的政治氛圍與民主發展。他也呼籲，未來應有更多機會讓地方民意得到更直接的反映。

針對罷免行動未能過關，立委陳玉珍感謝鄉親，她表示，這代表有99%以上的金門鄉親選擇相信她，並認為這反映出金門人珍惜地方的獨立自主，拒絕政黨惡鬥的風氣進入金門。她強調，金門人希望兩岸和平、經濟發展，並在中華民國的體制內擁有應有的話語權，這次罷免行動的結果證明，金門選民的眼界寬廣，不會輕易受到外界政治風向影響。

陳玉珍也指出，金門雖然是小島，但人民的努力與意志不容忽視，未來她將繼續努力推動地方建設，讓金門的發展更上一層樓。她強調，這次罷免行動只是「短暫的漣漪」，不會影響金門長遠的發展方向，並期待未來能有更多不同意見的交融，讓金門社會更加進步。

由「珍礙金門」罷免團隊發起、針對立委陳玉珍的罷免行動，歷經多日努力連署，今天罷免領銜人翁明志、副領銜人蔡建偉上午還在金門縣議會前擺攤收件。記者蔡家蓁／攝影
由「珍礙金門」罷免團隊發起、針對立委陳玉珍的罷免行動，歷經多日努力連署，今天罷免領銜人翁明志、副領銜人蔡建偉上午還在金門縣議會前擺攤收件。記者蔡家蓁／攝影

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