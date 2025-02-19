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台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

罷團一階差73份宣布失敗 陳玉珍：感謝99%金門人相信我

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰／台北即時報導
公職人員選舉罷免法連署須檢附身分證的條文明天生效，罷免國民黨立委陳玉珍的團體力拚在今天送件，但至中選會下班前，距離第一階段門檻1247份，還差73份，罷免行動宣告失敗。陳玉珍表示，感謝99%以上的金門鄉親選擇相信她。圖／陳玉珍辦公室提供
公職人員選舉罷免法連署須檢附身分證的條文明天生效，罷免國民黨立委陳玉珍的團體力拚在今天送件，但至中選會下班前，距離第一階段門檻1247份，還差73份，罷免行動宣告失敗。陳玉珍表示，感謝99%以上的金門鄉親選擇相信她。圖／陳玉珍辦公室提供

公職人員選舉罷免法連署須檢附身分證的條文明天生效，罷免國民黨立委陳玉珍的團體力拚在今天送件，但至中選會下班前，距離第一階段門檻1247份，還差73份，罷免行動宣告失敗。陳玉珍表示，感謝99%以上的金門鄉親選擇相信她。

陳玉珍表示，金門人的純樸善良，唾棄了政黨惡鬥的歪風在金門出現，且金門人的獨立自主，展現了金門事務由金門人決定。她也說，金門的島嶼雖小，但是金門人的眼界寬廣；金門的人口雖少，但是金門人不管身在家鄉或外地，金門人的努力，絕對比誰都還多。

陳玉珍指出，金門人希望兩岸和平、金門人希望經濟發展、金門人希望在中華民國，台灣、澎湖、金門、馬祖，擁有平起平坐的話語權。

最後，陳玉珍強調，在金門長遠發展的歷史進程中，這個短暫的漣漪，不會影響金門這艘大船繼續航向正確的方向，金門的未來，她仍然期待多元意見的交融，大家一起努力讓金門更好，「因為我們都是金門人，值得驕傲的金門人。」

罷免

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