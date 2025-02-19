中選會共收64件罷免案 2/20起送件適用選罷法新規

中央社／ 台北19日電

公職人員選舉罷免法修正條文20日起生效，中選會今天表示，截至今天共收到64案罷免案送件，其中54案為立委，明天送件者將適用新法規定。另外，中選會已配合修正相關辦法及提議人、連署人名冊格式等，將同步施行。

國民黨、民眾黨立委去年12月聯手通過選舉罷免法修正案，修正條文規定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。經行政院提覆議遭立法院否決後，總統賴清德昨天已依法公布選罷法修正後條文。

中選會傍晚發布訊息表示，配合選罷法新法公布，已配合修正「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」，增列提議人名冊及連署人名冊未附身分證正反面影本不予受理，以及身分證影本資料不明或影印不清晰致不能辨認應予刪除等規定。

中選會說明，提議人名冊及連署人名冊格式方面，則增列黏貼身分證正反面影本規定。上述辦法修正條文也將施行，修正後提議人名冊格式已上傳中選會網站「選舉罷免表單下載」專區。

中選會統計，自2月3日起至今天傍晚5時30分止，中選會共收到64案罷免案送件，其中54案為立委罷免案（部分案件罷免對象為同1人，或經不予受理程序後重行送件者），1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。

中選會強調，明天上午8時30分起送件的罷免案，依選罷法第131條規定，適用新法規定；至於選罷法修正公布施行前提出的罷免案，仍適用修正前規定。

根據罷免團體統計，目前被提議罷免的國民黨或泛藍無黨籍立委包括王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、羅智強、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、謝衣鳯、陳超明、邱鎮軍、林沛祥。

此外，被提議罷免的民進黨立委包括吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城、張宏陸、黃捷、許智傑、林俊憲與陳俊宇等共10多人。

議員部分，包括民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷與南投縣民進黨議員陳玉鈴、蔡銘軒等人。另外，目前遭停職的新竹市長高虹安也被提議罷免。

罷免國民黨金門縣立委陳玉珍的團隊今天開記者會表示，很抱歉無法趕在選罷法加嚴前收齊第一階段提議書，因考量若硬是送件而遭中選會駁回，依選罷法規定，將使陳玉珍在任內無法再被提出罷免，因此他們將退出第一線戰場，連署書也將全數銷毀，但他們不會放棄鞭策陳玉珍。

罷免

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