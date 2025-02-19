苗栗2綠議員、曾玟學罷免一階提議 選罷法新法壓線前送件

公職人員選舉罷免法修正明天生效，舊法壓線前，今天下午苗栗縣民進黨議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍議員曾玟學罷免案連署一階提議送件，點名參與罷免國民黨罷免立委邱鎮軍的行動，而徐筱菁等人表示尊重，反擊是「為罷免而罷免」的政治報復行動，更加製造對立。

徐筱菁、曾玟學及陳春暖分屬第1、5、6等3個選區，罷免案一階連署人數分別1159、1038、339人，都達到門檻，國民黨中央委員許慧琴、無黨籍曾參選第5選區落選黎光明等人領銜連署，今天下午送件中選會。

徐筱菁罷免理由書指出，徐未任滿即參選2024年苗栗市長補選落選，不僅未獲苗栗市鄉親認同，未盡服務鄉親承諾，還連署罷免立委，勞民傷財並傷害内部信任關係，加深民粹主義，造成苗栗縣傷害至深且鉅。

徐筱菁表示尊重罷免是人民的權力，但對於國民黨利用仇恨式的動員，把公民的權力當作爭議法案和胡亂刪減預算的遮羞布，並試圖把全國公民團體自發性的連署操作成藍綠對決的戲碼，她很難認同這樣的政治報復行動，她受苗栗鄉親所託多年來認真經營地方勤走基層，一直秉持著認真負責、盡心盡力的態度來服務鄉親，為罷免而罷免師出無名，她無所畏懼。

此外，曾玟學罷免理由書指出，曾支持廢死，當選議員以來，鄉親反映平常甚少出現在選區內。甚至經常在台北及電視媒體出現，發表對苗栗縣毫無幫助的言論，政論節目中，仍活在立委選舉私人恩怨中，選舉所提政見未見實現，有違當初競選承諾，曾玟學無黨籍，卻屢屢配合民進黨扮演角色，連署進行罷免立委，不僅勞民傷財，並傷害內部信任關係，加深民粹主義。

曾玟學說，苗栗今天總共送了3件罷免案，3名議員僅有他是公開協助收件，但徐筱菁、陳春暖也在名單，說明不只想藉機剷除異己，更是全面打壓反對的聲音，放眼全國，未看到有任何一個選區像苗栗山線如此拙劣且針對性的操作。

人民有行使罷免的權利，他三番兩次收到要罷免他的威脅警告，地方勢力動員基層連署罷免，希望能藉由罷免，以嚇阻其他代議士或公民團體發聲，這樣的舉動反映出了在位者無法從善如流，接受公民對於現在情勢不滿的聲音，還要迫使所有公民力量噤聲，對於罷免方的行動，他會正面迎戰，接受民意檢驗，至於荒謬又邏輯錯亂的領銜人和罷免理由，他會擇日再說明。

陳春暖則表示尊重，她指出，選舉與罷免都是人民的權力，罷免立委連署，她沒有簽署，也沒有設連署站，對方為罷免而罷免，恐怕只會製造社會更多的對立。