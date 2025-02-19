趕在新法公布前！宜蘭滿城封「宇」送出罷免綠委陳俊宇連署書

宜蘭滿城封「宇」公民團體搶在《選舉罷免法》修正條文正式生效前，今下午前往中央選舉委員會遞交第一階段罷免民進黨宜蘭立委陳俊宇連署資料，包括罷免提議書、罷免理由書及總共4204份提議人連署書，正式啟動罷免程序。

該團體表示，這次行動是基於陳俊宇立委未能履行競選承諾、問政表現令人失望，甚至多次背離民意，使選區內許多選民對其問政感到不滿，「立委是民意代表，無法為人民發聲、履行職務的立委就該被罷免。」

該團體說，立法院三讀通過《選罷法》修正案，針對罷免門檻、連署規則等進行修法，未免後續罷免行動因新法上路而產生影響，「滿城封宇」公民團體選在新法上路前最後時刻，完成第一階段連署並將罷免連署書遞交中選會，繼續推動後續罷免行動。

《選罷法》規定，罷免立委共分三個階段，第一階段須獲得選區原選舉人總數1%的提議人連署，至少3653份，才能進入第二階段；若第二階段連署達標，最終將進入公民投票，由選民決定是否通過罷免案。

中選會預計將在近期內進行審查，確認連署書的有效性，並公布審核結果，一旦通過就可以展開第二階段連署，二階共需3萬6千多份。