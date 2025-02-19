快訊

高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

別只去日韓！全球最熱情、友善城市榜單出爐 亞洲這國家意外奪冠

趕在新法公布前！宜蘭滿城封「宇」送出罷免綠委陳俊宇連署書

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭滿城封「宇」民團今天趕在選罷法新法實施前，向中選會遞交4204分罷免綠委陳俊宇的提議人連署書，繼續衝刺第二階段連署。記者戴永華／攝影
宜蘭滿城封「宇」民團今天趕在選罷法新法實施前，向中選會遞交4204分罷免綠委陳俊宇的提議人連署書，繼續衝刺第二階段連署。記者戴永華／攝影

宜蘭滿城封「宇」公民團體搶在《選舉罷免法》修正條文正式生效前，今下午前往中央選舉委員會遞交第一階段罷免民進黨宜蘭立委陳俊宇連署資料，包括罷免提議書、罷免理由書及總共4204份提議人連署書，正式啟動罷免程序。

該團體表示，這次行動是基於陳俊宇立委未能履行競選承諾、問政表現令人失望，甚至多次背離民意，使選區內許多選民對其問政感到不滿，「立委是民意代表，無法為人民發聲、履行職務的立委就該被罷免。」

該團體說，立法院三讀通過《選罷法》修正案，針對罷免門檻、連署規則等進行修法，未免後續罷免行動因新法上路而產生影響，「滿城封宇」公民團體選在新法上路前最後時刻，完成第一階段連署並將罷免連署書遞交中選會，繼續推動後續罷免行動。

《選罷法》規定，罷免立委共分三個階段，第一階段須獲得選區原選舉人總數1%的提議人連署，至少3653份，才能進入第二階段；若第二階段連署達標，最終將進入公民投票，由選民決定是否通過罷免案。

中選會預計將在近期內進行審查，確認連署書的有效性，並公布審核結果，一旦通過就可以展開第二階段連署，二階共需3萬6千多份。

據了解，今天雖然送交一階4204份連署書，其實民團手中還保留一部分，以備萬一送審被剔除時可以補上。「滿城封宇」公民團體強調，未來將持續監督罷免程序，呼籲更多選民站出來表達意見，共同決定宜蘭的未來。

宜蘭滿城封「宇」民團今天趕在選罷法新法實施前，向中選會遞交4204分罷免綠委陳俊宇的提議人連署書，繼續衝刺第二階段連署。圖／滿城封「宇」民團提供
宜蘭滿城封「宇」民團今天趕在選罷法新法實施前，向中選會遞交4204分罷免綠委陳俊宇的提議人連署書，繼續衝刺第二階段連署。圖／滿城封「宇」民團提供
宜蘭滿城封「宇」民團今天趕在選罷法新法實施前，向中選會遞交4204分罷免綠委陳俊宇的提議人連署書，繼續衝刺第二階段連署。圖／滿城封「宇」民團提供
宜蘭滿城封「宇」民團今天趕在選罷法新法實施前，向中選會遞交4204分罷免綠委陳俊宇的提議人連署書，繼續衝刺第二階段連署。圖／滿城封「宇」民團提供

罷免

延伸閱讀

地方傳罷免立委劉建國 丁學忠：風波到他為止就好

【重磅快評】台大學生會長罷免成了大罷免的前哨戰？

台大社科院學生會長接待陸生團遭罷免 本人首發聲批玷汙校園民主

宜蘭罷免綠委陳俊宇一階達標 罷團20日送件中選會

相關新聞

柯建銘嗆王世堅：罷免竟叫總統不要出來 你哪一黨的？

民進黨立委王世堅今天表示，希望民進黨團總召柯建銘對於大罷免議題，講他自己就好，不要提到賴清德，沒有人可以代表總統講什麼，...

苗栗2綠議員、曾玟學罷免一階提議 選罷法新法壓線前送件

公職人員選舉罷免法修正明天生效，舊法壓線前，今天下午苗栗縣民進黨議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍議員曾玟學罷免案連署一階提議送件...

趕在新法公布前！宜蘭滿城封「宇」送出罷免綠委陳俊宇連署書

宜蘭滿城封「宇」公民團體搶在《選舉罷免法》修正條文正式生效前，今下午前往中央選舉委員會遞交第一階段罷免民進黨宜蘭立委陳俊...

地方傳罷免立委劉建國 丁學忠：風波到他為止就好

公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，將進行第二階段連署，並於本月22日舉辦究責會，丁學忠表示，將與同黨立委張...

民進黨團已做足準備 將對選罷法提釋憲、暫時處分

賴清德總統昨天公布選罷法修正條文。民進黨團幹事長吳思瑤表示，後續救濟程序執政團隊已超前部署，民進黨團已經對暫時處分、釋憲...

民團罷免林沛祥 謝國樑聲援：安排場合論述政策

各地罷免潮，基隆市國民黨籍立委林沛祥遭民團發動罷免。基隆市長謝國樑今天出席活動時被媒體問題如何協助？他說，會安排適當機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。