快訊

高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

別只去日韓！全球最熱情、友善城市榜單出爐 亞洲這國家意外奪冠

選罷法修正20日生效 柯建銘：明提暫時處分與釋憲

中央社／ 台北19日電

總統府昨天已公布公職人員選舉罷免法修正條文，新法將於20日起生效。民進黨今天召開中常會，據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在中常會表示，黨團將於明天提出暫時處分與釋憲。

國民黨、民眾黨立委去年12月20日挾人數優勢聯手通過選舉罷免法修正案，修正條文規定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

行政院日前對選罷法提出覆議，立法院於11日表決否決覆議案。依憲法，總統在收到立法院覆議案咨文後，須在10天內完成公布，總統賴清德昨依法公布選罷法修正後條文。

民進黨下午召開中常會，與會人士轉述，柯建銘在會中談及，總統已依照憲法程序公告「選罷法」相關修正條文，黨團明天會提暫時處分、釋憲。

據轉述，柯建銘在會中也指出，立院接下來要處理總預算相關爭議，下週是行政院長施政報告，各委員會也將在3月開始開會，「立法院沒有寒假」。柯建銘提到，這會期是罷免的會期，呼籲所有民進黨立委要團結，團結一定會贏。

另外，柯建銘在中常會後受訪表示，立法院把總預算和財劃法修法送出來，總統一定會徵詢政院有無窒礙難行之處，政院當然會開院會提出覆議，覆議案就照程序處理。柯建銘說明，雖然民進黨人少，表決一定會輸，但還是要副署，再提暫時處分、釋憲。

罷免

延伸閱讀

柯建銘嗆王世堅：罷免竟叫總統不要出來 你哪一黨的？

柯建銘稱賴總統將挺罷免 王世堅批：犯不著說三道四

總預算朝野協商無共識 傅崐萁諷柯建銘：還好沒陪玩心海羅盤

柯建銘自稱溫文儒雅 韓國瑜酸：你鼻子會不會變長？

相關新聞

柯建銘嗆王世堅：罷免竟叫總統不要出來 你哪一黨的？

民進黨立委王世堅今天表示，希望民進黨團總召柯建銘對於大罷免議題，講他自己就好，不要提到賴清德，沒有人可以代表總統講什麼，...

苗栗2綠議員、曾玟學罷免一階提議 選罷法新法壓線前送件

公職人員選舉罷免法修正明天生效，舊法壓線前，今天下午苗栗縣民進黨議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍議員曾玟學罷免案連署一階提議送件...

趕在新法公布前！宜蘭滿城封「宇」送出罷免綠委陳俊宇連署書

宜蘭滿城封「宇」公民團體搶在《選舉罷免法》修正條文正式生效前，今下午前往中央選舉委員會遞交第一階段罷免民進黨宜蘭立委陳俊...

地方傳罷免立委劉建國 丁學忠：風波到他為止就好

公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，將進行第二階段連署，並於本月22日舉辦究責會，丁學忠表示，將與同黨立委張...

民進黨團已做足準備 將對選罷法提釋憲、暫時處分

賴清德總統昨天公布選罷法修正條文。民進黨團幹事長吳思瑤表示，後續救濟程序執政團隊已超前部署，民進黨團已經對暫時處分、釋憲...

民團罷免林沛祥 謝國樑聲援：安排場合論述政策

各地罷免潮，基隆市國民黨籍立委林沛祥遭民團發動罷免。基隆市長謝國樑今天出席活動時被媒體問題如何協助？他說，會安排適當機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。