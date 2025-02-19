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地方傳罷免立委劉建國 丁學忠：風波到他為止就好

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，將進行第二階段連署，並於本月22日舉辦究責會，丁學忠表示，將與同黨立委張嘉郡22、23日下鄉報告就職周年成果，歡迎民眾傾聽。記者陳雅玲／攝影
公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，將進行第二階段連署，並於本月22日舉辦究責會，丁學忠表示，將與同黨立委張嘉郡22、23日下鄉報告就職周年成果，歡迎民眾傾聽。記者陳雅玲／攝影

公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，將進行第二階段連署，並於本月22日舉辦究責會，丁學忠表示，將與同黨立委張嘉郡22、23日下鄉報告就職周年成果，歡迎民眾傾聽，對於地方傳言要罷免民進黨雲林第2選區立委劉建國，丁回應罷免風波到他為止，不要再造成更多對立與仇恨。

丁學忠和張嘉郡本月22、23日將在雲林縣沿海10鄉鎮舉辦就職周年成果報告，丁學忠說，此次不僅向民眾報告就職一年來的成果，包括和黨團立委爭取提高公糧收購價格、修正財政收支劃分法，也為地方爭取約75億元建設經費，他將當面與民眾座談，歡迎民眾提問，他會持續傾聽、蒐集民意，以利未來為地方爭取更多建設及福利。

對於有公民團體將於本周六在虎尾同心公園舉辦雲彰濫權立委究責會，丁學忠說，他平常心看待，當一天和尚敲一天鐘，他會持續做好本分內的事。

至於地方傳言要罷免立委劉建國反制，他則不認同，他表示，罷免只會增加百姓對立及仇恨，希望風波到他為止就好。

罷免

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