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柯建銘嗆王世堅：罷免竟叫總統不要出來 你哪一黨的？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王世堅今天表示，希望民進黨團總召柯建銘對於大罷免議題，講他自己就好，不要提到賴清德，沒有人可以代表總統講什麼，犯不著說三道四。柯建銘回應，王世堅說的話毫無參考價值，竟然叫總統不要出來，應該去檢討一下，他要不客氣地向王說，「鬼扯」。

柯建銘日前受訪時提到大罷免議題，透露未來將有一個「大登場」，在整個覆議案結束後，賴總統會登場、在總統府裡面開記者會挺大罷免，時間最晚將落在2周後；不過，府方否認相關說法。

民進黨下午舉行中常會，王世堅會前表示，希望柯建銘不要提到賴清德，畢竟總統有總統的高度，總統的隱忍總是有個限度，沒有人可以代表總統講什麼。柯建銘反問，王世堅是站在什麼立場？罷免是民間先行，總統最後不出來可以嗎？賴總統最後一定會出來。

柯建銘說，捍衛國家安全是總統天職，國家安全匹夫有責，每個人都要照顧自己國家，總統一定在最後要出來講話，最大尾一定是最後出來，民意很清楚，總統不講話怎麼可以呢？王世堅認為總統可以不用出來嗎？

黨內人士表示，柯建銘與王世堅僅只是場外交鋒，兩人在中常會並無針對該議題發言。此外，柯建銘在中常會表示，民進黨立院黨團將在明天針對選罷法提出暫時處分、釋憲，立院已經沒有寒假了，民進黨立委要團結在一起，只要團結一定會贏。

罷免

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