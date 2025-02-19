雲林2藍委就職週年成果報告 沿海10鄉鎮聽取民意
國民黨立委張嘉郡與丁學忠22、23日將在雲林沿海10鄉鎮舉辦就職週年成果報告；丁學忠今天說，下鄉向民眾報告就職1年成果及持續為民生議題努力，也傾聽民意為地方謀福祉。
罷免團體「拔釘工人－雲林開工」2日到中選會送交提議書，欲罷免丁學忠，下月起將進行第二階段連署；張嘉郡與丁學忠則將於22、23日在雲林沿海10鄉鎮舉辦就職週年成果報告，外界聯想是否為回應罷免團體而開座談。
丁學忠今天說，他自擔任虎尾鎮長以來，年年都會採網路直播，向鎮民報告鎮政成果及未來展望，如今他擔任立委，也將延續往例，只是考量到數位落差，所以改採下鄉方式，當面與民眾座談，也歡迎民眾現場提問。
丁學忠預計在座談會上跟民眾報告擔任立委1年來，在立法院爭取提高公糧收購價格、災害復建、修正財政收支劃分法等，以及地方建設經費近新台幣75億元。同時未來針對提高老農津貼、漁業權等議題，為雲林縣民發聲。
除有民團提出罷免案外，公民團體22日在虎尾鎮同心公園舉辦雲彰濫權立委究責會。
丁學忠說，平心看待，在職每一天就認真做事，為職務負責任，「當一天和尚，敲一天鐘」，更歡迎所有公民屆時前來聆聽。
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