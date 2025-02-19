大罷免攻防／綠啟動「顧好立委」 藍組「打惡罷戰隊」

民進黨上周中常會後啟動「顧好立委專案」，民進黨秘書長林右昌昨邀集十七位被鎖定罷免的民進黨立委助理到中央黨部開會，共商對策。據了解，該會議屬於幕僚交換意見性質，並無立委本人到場，均由助理代表出席。與會人士轉述，會中主要討論，未來將針對法律戰、輿論戰兩大面向，全面協防。

被鎖定罷免的民進黨立委李坤城昨也在律師團陪同，針對質疑提議名單造假一事，赴新北地檢署按鈴告發。李坤城表示，感謝民進黨秘書長林右昌第一時間打電話關心，也感謝黨中央協助提供法律資源。

國民黨昨也宣布成立「打惡罷戰隊」，將匯集各地力量協助被罷免的黨籍立委闢謠，未來將結合立法院、各地議會、社團等力量，支持公民團體罷免民進黨立委，團結反擊惡罷，達到「以罷止罷」主張。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨在廣播專訪時表示，若大罷免全面展開，賴總統前兩年任期將無任何政績，他奉勸賴總統，任內如要有政績，趕快懸崖勒馬，踩煞車去跟在野黨談。

被爆打德州撲克 劉彥澧閃辭獲准

記者陳敬丰、陳秋雲／台中報導

國民黨立委徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧被爆料，上班時間打德州撲克。劉彥澧昨早受訪表示，他請特休參加華人德州撲克競技台灣大賽，屬於有國際積分的正式錦標賽，非賭博行為，競技型運動不該被汙名化。

不過，劉彥澧事後向市長盧秀燕口頭請辭，盧昨晚已核准。

劉彥澧遭爆料後，民進黨議員昨開記者會，要求劉請辭專心去打牌。徐巧芯受訪表示「社會觀感不佳」。政壇認為，劉請辭與徐巧芯面臨大罷免有關。