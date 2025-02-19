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賴總統昨公布選罷新法 藍疑精算過

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰李成蔭蔡晉宇郭政芬／連線報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

行政院針對選罷法修法提出覆議，日前遭立法院否決，賴清德總統昨依法公布選罷法修正條文。新法將在明天生效。國民黨立委賴士葆質疑，賴總統公布選罷法修正條文時機是精算後的結果，因新法生效後，連署須附身分證影本，早點公布，就能保護綠營立委。賴士葆呼籲，民團若要罷免民進黨立委，第一階段提議書要趕快送件。

選罷法修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金。

但進行中的罷免案，究竟適用新法或舊法，恐怕仍有爭議。中選會日前表示，選罷法第一三一條規定，「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定」，因此，罷免提議適用舊法者，隨後連署、投開票等各階段也適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，連署、投開票等各階段都適用新法。

賴士葆說，修法後一般都是「從新從輕」，中選會以選罷法第一三一條為基礎，指第二階段連署仍要適用舊法，這當然還有解釋空間。

至於民進黨立院黨團總召柯建銘「大咖壓軸」一說，讓大罷免話題再掀波瀾。民進黨團昨表示，賴清德總統對罷免的三原則不變，包含：依循憲法提救濟、位居二線協助人民行使罷免權、協防遭鎖定的黨籍立委。

國民黨團書記長王鴻薇批賴總統與柯建銘根本在「唱雙簧」，但賴比柯建銘更沒「Guts」，柯至少敢衝敢打，賴卻躲在後面，不想為大罷免可能失敗負責，「如此看來，若大罷免失敗，最後要被拉去砍頭的就是柯建銘」。

國民黨主席朱立倫昨在新竹砲轟民進黨政府當家鬧事，過年第一天就搞大罷免，就要讓台灣亂，其實去年總統大選與立委選舉後，民進黨就開始規畫了，「這就是他們的兩把刀，一把是司法，一把是大罷免」，「就是要搞國民黨的人」。

中選會 柯建銘 罷免 賴清德 選罷法

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