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罷免案今送件 張之豪：背後是國民黨仇恨動員

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
張之豪今晚回應，背後就是國民黨發動的，這種報復性的罷免，仇恨動員，他一點也不意外。圖／議員張之豪提供
張之豪今晚回應，背後就是國民黨發動的，這種報復性的罷免，仇恨動員，他一點也不意外。圖／議員張之豪提供

基隆市公民團體「基隆絕沛」今天上午到中選會送交罷免國民黨立委林沛祥的連署書，也有親藍民團發起罷免基隆4名民進黨籍市議員反制，今天下午罷免張之豪案也送中委會。張之豪今晚回應，背後就是國民黨發動的，這種報復性的罷免，仇恨動員，他一點也不意外，「我一步也不會退」。

基隆市公共事務學會會今天也到中選會送件，遞交罷免張之豪連署書720份，其他鄭文婷、施偉政、陳宜，會在21日周五下班前都送件，張之豪今晚表示，不管用哪個國民黨附隨組織的名義來罷免他，事實就是國民黨發動的。

針對國民黨提出四大罷免理由，張之豪一一說明，國民黨說他造謠，但事實是，之前，謝國樑告他造謠，結果被法律打臉，不起訴簽結；另外一次，他為了基隆學童的食安問題，跟基隆市政府槓上，這次謝國樑學乖了，讓廠商去告他，但他為基隆學童的食安發聲，監督基隆市政府，義無反顧、最後，法律再次還他清白，不起訴簽結。

張之豪表示，至於說他議員任內歧視女性，這點，上次他已經去基隆地檢署告謝國樑，現在檢察官還在辦理中。這次，國民黨又在講了，他會告到底。

張之豪認為，國民黨想要的，就是用各種方法轉移焦點，真正的焦點只有一個，國民黨在惡搞國家的伎倆，已經被更多人看見。基隆市的通勤族，因為國民黨狂刪預算，所以面臨客運即將可能停班的巨大災害。基隆市的各大建設，都將因為國民黨在立法院裡癱瘓國家的作為，而因此停滯不前。

張之豪舉例，連賴清德總統要去台中探視氣爆傷者，都因為國民黨刪除預算，而無法帶足夠的慰問金去，結果，林沛祥委員竟說，重點不是錢。

但現在，就連總統能運用的應急經費，都被刪除與凍結，國民黨是何等居心？他們眼中還有國家嗎？還有要正常跟你講道理嗎？

張之豪說，既然得到基隆人的託付，他更要把這份工作做好，要救這個國家，他若沒有勇氣站在第一線，其他人怎麼敢面對黨國地方盤踞的巨大壓力？所以，他一步也不會退。國民黨要罷免他，他尊重，他會繼續把市議員的工作做好。

國民黨 張之豪 林沛祥 民進黨 罷免

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