大罷免藍綠鬥法 民進黨：全黨力挺優質立委一席都不能少

民進黨中央黨部今天下午進行首次「顧好立委專案」會議。黨發言人韓瑩表示，各地立委反映國民黨惡質罷免有三大共通點：「幽靈連署」、「虛假領銜人」、「惡意造謠抹黑」，黨中央將給予法律協助與即時澄清協助。

民進黨秘書長林右昌指出，藍綠的罷免案，在本質上完全不同，將全力顧好優秀立委一席都不能掉，黨中央會做所有立委最強力的後盾。

韓瑩表示，今天的會議由17位立委辦公室代表出席，林右昌首先表達對現在遭到報復式罷免的各地立委關心，也肯定綠委在國會以及地方選區的表現。

韓瑩表示，今天會議經過各地立委反映有觀察到三大共同及普遍的惡質樣態。第一是幽靈連署。大部分縣市完全沒有看到有連署站，只有少數縣市設連署站，但擺攤時間很短暫，而且工作人員比參與連署人的還多，卻在最後關頭送出幾千份連署書，大規模抄襲名冊的嫌疑很大，地方縣市選委會有責任應該查明。目前李坤城與蘇巧慧罷免案都有發現抄名冊的具體事證。

第二是虛假領銜人。大多領銜人是國民黨黨工，地方反應甚至有領銜人著甲地被當成乙地領銜人的狀況，人頭被冒用的狀況。

第三是惡意造謠抹黑。針對黨籍立委惡意攻擊，例如吳思瑤擔任立院黨團幹事長，近期就遭到鎖定，出現各種人格抹黑。

韓瑩指出，中央黨部將針對這三項惡質行為，分成兩大方向全力顧好優質立委。已經成立律師團，任何有幽靈連署，抹黑造謠方面，有具體事證反應，黨中央都會給予全面協助。此外，針對造謠抹黑即時澄清，黨中央會針對各種被造謠抹黑的部分，即時以圖卡文宣澄清，也協助宣傳立委政績。