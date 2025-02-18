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基隆絕沛罷林沛祥今送件 藍反制罷綠議員張之豪也送了
基隆市公民團體「基隆絕沛」今天上午到中選會，送交3355份罷免國民黨立委林沛祥的連署書，並將持續送連署書，作為可能需要補件之用。為反制林沛祥罷免案，也有親藍民團發起罷免基隆4名民進黨籍市議員反制，今天下午罷免張之豪案也送中委會，其他3人也在21前陸續要送件。
「基隆絕沛」今天上午赴中選會遞交3355份罷免國民黨立委林沛祥的連署書。該團體在臉書說，罷免連署林沛祥第一階段連署書數量已超過送件門檻，感謝全國民眾支援，基隆人近日來大量湧入連署站與代收處交件，還有來自全國各地、旅居歐洲、日本、甚至蘭嶼基隆人的連署書郵件。送件後仍會持續收第一階段連署書，以利選務單位要求補件之用，後續公告會詳細說明。
「基隆絕沛」連署過程中，有3名民進黨市議員張之豪、鄭文婷、施偉政協助連署書提供及收件。基隆藍營認為綠幕後協助推動，為反制罷免林沛祥，也有民團發動罷免民進黨4名議員連署，昨在多處設連署站。
基隆市公共事務學會會今天也到中選會送件，遞交罷免張之豪連署書720份，其他鄭文婷、施偉政、陳宜，會在21日周五下班前都送件。
基隆市公共事務學會會總幹事游正義，他今天到中選會送交罷免民進黨議員張之豪連連署書，游正義說明罷免張之豪四大理由，一是張擔任二任7任議員時間，未深入基層，毫無作為，舉舉時看得到人，選後找不到人，只有網路，沒有服務；第二點是張之豪要罷免林沛祥，只為自己造聲勢；第三點是張之豪曾傳出不尊重女性案件；第四是張之豪抹黑造謠造成民眾失望。對於上述說法，張之豪已接獲詢問，尚未作出回應。
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