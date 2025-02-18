柯建銘自曝早布局大罷免 賴士葆：畸形民主運作

民進黨立院黨團總召柯建銘接受專訪時自曝，大罷免前有和賴清德總統溝通，且去年選完後即籌組「五人小組」，成員包括賴清德、行政院長卓榮泰、時任立法院長候選人游錫堃以及馬永成。國民黨立委賴士葆說，民主國家的執政黨發動集體惡意罷免在野黨立委，是畸形的民主運作。

賴士葆說，一年多來，柯建銘在立法院空前的鬱卒，常發驚人之語，靠著推動大罷免為個人創造很多聲量與曝光機會，至少罷免成案到選舉這半年期間，柯建銘不愁沒有版面，妥妥掌握媒體的發言權。或許一個人的舞台太寂寥，柯建銘強拉賴清德入戲，預告賴清德即將擔任壓軸的角色，出場為大罷免添柴火，府內人士除了說沒有討論賴清德大罷免出場的事情，其餘都默認默許。

賴士葆提到，民進黨發言人說「大罷免是國民黨發動，民進黨支持公民發動的罷免活動，不支持報復式罷免」，這是指鹿為馬，作賊喊抓賊，整個社會都知道罷免是民進黨主動，國民黨被動回應，根據中選會收到的資料，罷免藍委33人，罷免綠委18人，無黨籍1人，從數字就可以知道哪邊更積極主動，民進黨也宣布成立律師團來聲援。

賴士葆表示，柯建銘從去年總統和立委選舉結束就開始籌畫大罷免，柯建銘也自曝，喊大罷免前曾與賴清德和卓榮泰溝通，既然這些都是事實，賴清德為什麼不出面否認或是澄清。府院黨每周固定會議多次談到罷免，會中讓柯建銘對罷免案講得暢快淋漓，如果賴清德不同意柯建銘意見和做法，為什麼不制止？

賴士葆說，民主國家的執政黨發動集體惡意罷免在野黨的立委是畸形的民主運作，總統府繼續說要用國家領導人的高度，遵循憲政程序窮盡救濟手段，要立法行政理性溝通。這樣雙軌齊下，唱黑白雙簧的戲碼真的太虛偽，讓人倒胃口，如此一直演出一黨各自對外表述，真的可以停了。