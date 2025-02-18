柯建銘自曝去年選完就布局大罷免 藍委轟為民進黨之私
民進黨立院黨團總召柯建銘表示，大罷免前有和賴清德總統溝通，且自曝有組推演小組。國民黨立委林沛祥今批搞大罷免是為政黨之私，未將全國人民福利放在眼裡。
針對柯建銘自曝去年早已布局大罷免，林沛祥說，他認為柯建銘在去年選立法院長之前，已經布局到今年要扭轉朝小野大，這樣是不妥的。民主政治本就是用選舉決定，四年選一次，讓大家好好做，而不是每年把全國捲到選舉的氛圍裡，讓民生無法好好聚焦，讓所有議題被發散，從中間謀取自己的政治利益。
林沛祥強調，與其說大罷免是單純為了扭轉朝小野大，倒不如說這樣的作為只是為了自己政黨的一己之私，沒有把全國人民福利放在眼裡。
此外，針對罷免自己的第一階段連署達標，林沛祥表示，他對於公民團體的決定跟動作，一向尊重，既然第一階段連署已經達標，送到中選會，他就準備回去選區，繼續爭取民意，同時做好立委該做的事情，該質詢就質詢，該推動的法案就推動，該審查的預算也絕對落於人後，一定會全力把立委做好，幫基隆爭取更多權益跟福利。
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