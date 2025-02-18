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批賴清德、柯建銘罷免唱雙簧 蕭旭岑：不踩煞車任內無政績

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天表示，拋出大罷免前有和賴清德總統溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，如果賴清德在這時候不表態對大罷免踩煞車，就是默認自己跟柯建銘在唱雙簧；他也預告，賴清德若不懸崖勒馬，任內將毫無政績。

柯建銘說，在拋出大罷免前，有與賴總統、行政院長卓榮泰溝通，也暗示賴總統接下來號召大罷免，「最大咖出場一定放在壓軸。蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，賴清德跟柯建銘絕對是唱雙簧，他們兩人非常要好。

蕭旭岑說，賴清德擔任民進黨主席後推動「選罷法」排黑條款，導致陳水扁兒子陳致中不能參選，民進黨內壓力很大，扁更親自到台北遊說，結果柯建銘逐一和綠委溝通，表達一定要無異議通過，可見賴柯互信非常深厚。總統府昨天雖然否認，企圖想否定賴清德是「大咖」，但無法說服人。

蕭旭岑預言，賴清德至少他前兩年任期將沒有任何政績，如果遍地烽火搞大罷免，至少到8月前焦土戰，立法院將陷入內耗，立委都會回選區去防禦，鄰里開始動員、互相仇視；如果有人被罷免了，還要補選，搞到年底，等於到明年2月以前不會有任何政績。

蕭旭岑質疑，賴清德從去年520到現在，實質政績是什麼？就是擋在野黨通過國會改革法案，財劃法、憲訴法、選罷法等還要提覆議。陳水扁雖然是少數總統，但他懂得找在野黨合作，透過表決、資源利用等手段通過他想通過的政策，但賴清德完全不跟在野黨溝通。

他提到，先前的五院會商，賴清德嘴上說要朝野和諧，立法院長韓國瑜勸不要大罷免，賴回「菩薩畏因，眾生畏果，」賴總統自己就是那個因，台灣才會變成不斷內耗、內鬥。他奉勸賴總統，任內如果要有政績，趕快懸崖勒馬，踩煞車去跟在野黨談，犧牲掉柯建銘也沒關係。

蕭旭岑說，總統府的回應還是幫忙切割柯建銘、讓柯建銘扮黑臉，如果到最後真的不行，柯壯烈犧牲，這沒問題，因為他跟賴清德關係非常要好，但如果賴這時候不做表態，就是默認自己跟柯建銘在唱雙簧。

此外，賴總統日前宣布力拚國防預算達到GDP 3%以上的目標，蕭旭岑說，美國總統川普要求台灣國防預算比例提高到10%，賴清德只宣布提高到3%，可能滿足川普嗎？且台灣向美方軍購，是否符合台灣需要？台灣花這麼多錢，川普也不見得滿意，台灣人民得到的只是不確定性，以及其他預算被排擠。

罷免

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