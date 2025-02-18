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綠10多位立委遭鎖定罷免 林右昌邀會談助反制

中央社／ 台北18日電

罷免潮延燒，民進黨有10多位立委被鎖定。民進黨發言人韓瑩今天說，秘書長林右昌下午將與遭受惡罷的立委及代表會談，了解所需要的各種協助，包括文宣圖卡即時澄清等，黨中央將會做立委們的強力後盾。

韓瑩上午受訪表示，民進黨籍立委近期遭到國民黨報復式罷免，出現許多造謠抹黑以及幽靈連署，民進黨中央已經組成律師團，進行蒐證後委請律師進行提告。

另外，韓瑩表示，由於各地立委面臨的狀況不同，林右昌下午將與遭受惡罷的立委及辦公室代表進行會談，詳細了解各地立委及選區所需要的各種協助，包括文宣圖卡即時澄清等，黨中央將會做立委們的強力後盾。

被鎖定罷免的民進黨立委李坤城今天上午由律師團陪同，針對質疑提議名單造假一事，赴新北地檢署按鈴告發。

民進黨立委許智傑今天向媒體表示，他感謝黨中央積極協助被提起罷免的立委，這次開會希望可以討論一個因應方向，重現2021年四大公投的氣勢，團結民進黨度過大罷免潮。

許智傑也提出3建議方向，包括，一、全面正面迎戰並分配責任區；二、部會和地方地方首長及不分區立委全台跑透透拉抬；三、針對冒名連署，黨中央協助後續訴訟。

此外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午在黨團記者會上表示，關於大罷免這件事，兼任黨主席的總統賴清德很早就定調，賴總統會在憲法授權下進行民主救濟程序，到目前為止，這些都還在進行，沒有放棄努力。

吳思瑤說，賴總統已多次說明，罷免是人民的權利，沒有人可以主導，也沒有人可以阻擋，民進黨絕對會尊重人民意見的行使，民進黨做為民主政黨，如果人民需要民進黨的協助，民進黨會位居第二線提供必要協助。

吳思瑤表示，為了保護優秀的黨籍立委遭惡罷、亂罷，黨當然會出面協助，不管是法律戰或輿論戰，都會給予協助。

罷免

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