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大罷免傳幽靈聯署 立委李坤城赴新北檢提告

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
民進黨立委李坤城今前往新北地檢署，按鈴告發藍營操作罷免案疑有抄錄黨員名冊等幽靈連署情事。記者蔣永佑／攝影
民進黨立委李坤城今前往新北地檢署，按鈴告發藍營操作罷免案疑有抄錄黨員名冊等幽靈連署情事。記者蔣永佑／攝影

罷免時代屢屢傳出幽靈聯署疑雲，民進黨立委李坤城今前往新北地檢署，按鈴告發藍營疑似有抄錄黨員名冊等造假情事。李坤城表示，希望檢方能查明國民黨失聯黨員被利用的情形，他也懷疑自己的霸免案，背後就是國民黨三重黨部在操作。

李坤城指出，今天提告最主要的目的，是請檢方釐清三重選區發生幽靈造冊送件的情事，因為三重不論過年前後，在地方上都沒看到擺攤連署罷免，罷免連署竟也成功。

後來有位民眾向他陳情說收到新北市選委會的查詢單，問他是否參與罷免連署，讓他很生氣，懷疑自己個資外洩。該民眾表示，自己過去曾是老國民黨員，懷疑因此被國民黨寫進罷免名冊，因為查詢單很清楚寫著該民眾未參與罷免，個資卻被罷免團體利用，希望檢方能查出幕後主使者。

罷免

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