總統壓軸出場號召大罷免？ 綠黨團重申賴清德三原則

民進黨立院黨團總召柯建銘聲稱，賴清德總統將壓軸出場，號召大罷免。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統對罷免的三原則不變，一、先遵循憲法授權的救濟機制；二、尊重人民行使罷免權，民進黨位居第二線協助；三、協防被鎖定罷免的民進黨立委。

總統府相關人士表示，賴總統自始至終都尊重公民團體的自主行動，也了解柯建銘身處第一線攻防的焦慮及辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」。

吳思瑤指出，賴總統認為要處理相關爭議，首先要依循憲法所授權的救濟方式進行，例如朝野再協商總預算，若協商未果，後續覆議、釋憲、院際協調等，也都是民主救濟程序，這都是要先做的，到目前為止，相關救濟也都還在進行中。

吳思瑤說，賴總統多次定調，罷免是人民的權利，沒有人可以主導，也沒有人可以阻擋，會尊重人民行使罷免權，人民若需要民進黨幫忙，民進黨會位居第二線協助。

吳思瑤表示，賴清德也提到，不少民進黨立委現在也被在野黨鎖定，民進黨當然會幫助黨籍立委對抗惡意罷免，將採取法律戰、輿論戰，全面協防。

民進黨立委許智傑表示，他有三個建議方向，首先，全面正面迎戰並分配責任區；再者，部會和地方地方首長及不分區立委，全台跑透透拉抬；三、針對冒名連署，黨中央協助後續訴訟 。