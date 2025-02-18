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冷眼集／老柯說法 自證大罷免「唱雙簧」

聯合報／ 本報記者林河名唐筱恬

「大罷免」行動在全台各地展開，並準備進入第二階段連署。雖然府方人士昨天否認與民進黨立院黨團總召柯建銘討論過「賴總統出場」問題，但柯言之鑿鑿，坐實外界質疑的「唱雙簧」。今天朝野協商總預算，結果也不樂觀，更像是為日後大罷免累積「相罵本」。

對於柯建銘強推大罷免，外界雖不乏質疑是他個人主張，但誠如國民黨主席朱立倫說，柯建銘已說了很多次，民進黨從去年總統和立委選舉過後就在籌畫大罷免，柯不但公開講、黨團協商講、對立委也講，「多次把賴總統內心話講出來」。若要說賴總統沒有「默許」柯建銘，想必絕大多數人都不相信。

尤其，柯建銘這兩天的說法更露骨。除了接受年代新聞台專訪，直稱曾和賴總統及行政院長卓榮泰溝通，還暗示賴會出面號召大罷免，「最大咖出場一定壓軸」；在昨天播出的網路節目專訪中，柯更說，整個總預算覆議案結束後，最晚是下下禮拜一，「賴總統會大登場」，在總統府開記者會。

堂堂執政黨大黨鞭在受訪時如此表態，總統府儘管否認，卻顯得蒼白無力。更何況，柯建銘是公開受訪、侃侃而談，府方若要澄清，何不以正式發言人對外說明，而是以不具名的「府方人士」低調回應？柯建銘在大街受訪，總統府在小巷澄清，成何體統？莫非另有隱情？

外界恐更質疑，柯建銘都「不演了」，賴總統卻「還在演」？就像今天協商總預算，立法院長韓國瑜身段柔軟、禮數做足，就是不想讓府院在立法院三讀通過的總預算案有文章可作；但明眼人都看得出來，總預算已經三讀，還有什麼可協商？柯建銘甚至已露餡，「在整個總預算覆議案結束後」，賴總統會大登場。如果政院確定仍要提覆議，今天的協商難道不是「過場」而已？

大罷免的戰火已燃，要收拾不容易。柯建銘此時打出「賴清德早知情」的王牌，頗有在二階段連署催票的意味。

儘管府方釋放消息澄清，但未嚴正駁斥柯建銘說法，也等於繼續默許柯「加溫」這場大罷免之戰，與此相牽連的攻防、協商，恐都成了主事者的「大罷免柴火」。

罷免

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