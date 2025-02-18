朱立倫：柯建銘講出總統內心話

民進黨立院黨團總召柯建銘自曝喊出大罷免前曾與賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通過，暗示賴清德會出來號召大罷免。國民黨主席朱立倫昨表示，如果賴總統的本意是一定要成為國會多數、一定要透過大罷免，「前面都是演的」，就明白告訴大家。

朱立倫說，柯建銘已說了很多次，民進黨從去年總統和立委選舉過後就在籌畫大罷免，不但公開講、黨團協商講、對立法委員也講，「柯多次把賴總統內心話講出來」，國民黨一再強調希望朝野和諧，民進黨每次都要破壞朝野和解或協調的機會，背後動機大家都很清楚，柯建銘只不過把事實說出來，「如果不是，請賴總統用行動否定柯的講法」。

朱立倫表示，立法院長韓國瑜基於職責，希望朝野針對任何問題能透過協商來解決，他贊成也支持，但必須是大家真正面對、解決問題，而不是預設立場、破壞協商結果，最後只不過是為大罷免加柴火，或者是只是演一場戲，「台灣民眾這麼好騙」？

朱立倫昨參加宜蘭縣黨部新春團拜，也批評民進黨不支持福國利民的民生法案，強調這次通過的中央總預算是台灣有史以來金額最高，民進黨卻「演很大」，說刪預算導致沒錢花、過年團拜沒橘子，台中發生氣爆也說總統連慰問金都沒有，哪有這種事？民進黨說因此要推大罷免，「台灣的民主就是民進黨做主」，司法就是國民黨不能當選，要不然就有事，完全違反台灣民主社會人民對民主的期待。

中廣前董事長趙少康分析，民進黨即便藉大罷免潮拚翻轉席次，也必須罷免六位國民黨立委且補選都由民進黨當選才有意義，但換個角度想，民進黨提大罷免還是有用，因為國民黨過去打的口罩案、光電案、疫苗案都無法繼續下去，對政府來說是逃過一劫。