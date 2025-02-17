提大罷免非恣意妄為 柯建銘預告賴清德登場時機：震撼力才大

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天受訪表示，拋出大罷免前有和賴清德總統溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」。他也在今晚播出的網路節目專訪中透露，在總預算覆議案結束後，賴總統將大登場，在總統府裡開記者會，「勢必會出來講說：我是為捍衛國家安全，請台灣人民站出來」。

柯建銘在昨天播出的電視專訪中說，在拋出大罷免前，有與賴總統、行政院長卓榮泰溝通，也暗示賴總統接下來號召大罷免，但府方人士今天說，賴總統立場自始至終都是尊重公民自主，了解柯建銘第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決紛爭，也從未討論「出場」。

總統是否出面響應大罷免，成為外界熱議話題。柯建銘昨天下午接受網路節目「政治狠狠問」專訪，該節目於今晚播出，柯建銘談及大罷免議題時稱，「丞相起風了，民意起來後一定要大罷免，一定會大成功」。

主持人張宇韶追問，為何樂觀認為罷免會成功？柯建銘指出，現在大勢底定，而且會有一個大登場，在整個總預算覆議案結束後，賴總統會大登場，一定會在總統府裡開記者會，「國家興亡匹夫有責」。

柯建銘指出，捍衛國家安全是總統的天職，「賴清德勢必會出來講說，我是為了捍衛國家安全，請台灣人民大家站起來，保衛自己的國家、主權及財產」，大家才聽得進去，這是一個很長的挑戰。

柯建銘表示，大家都以為是他恣意妄為，但他每周會與總統開會兩次，而賴清德是提名他的長官，總統必須負全責，再怎麼樣，他該講的話講完，大家共同參考後，最後拍板決定的當然是總統，「所以總統在適當時候出場，那種震撼力才會大」，這兩個橋段是經過緊密推演。

他也透露，2024年總統大選後隔天，民進黨就成立一個小組，他是小組召集人，成員還有賴清德、卓榮泰、當時準備競選立法院長的游錫堃及扁朝核心官員馬永成。

他指出，總統不能像他一樣出來罵，行政院長也要面對立法院，而府、院、黨、黨團就像車子的4個輪子，總統、行政院、立法院是鐵三角，這些東西是經過每周更新，他和賴總統每周開會兩次，「這個東西，當然我們大家都同意的」。