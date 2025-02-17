快訊

台中西區平房暗夜火警 火勢延燒鄰宅 幸住戶已脫困

台北霧茫茫...東北風挾帶PM2.5影響 環保局：空品達紅色等級

聽新聞
0:00 / 0:00

提大罷免非恣意妄為 柯建銘預告賴清德登場時機：震撼力才大

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天受訪表示，拋出大罷免前有和賴清德總統溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」。他也在今晚播出的網路節目專訪中透露，在總預算覆議案結束後，賴總統將大登場，在總統府裡開記者會，「勢必會出來講說：我是為捍衛國家安全，請台灣人民站出來」。

柯建銘在昨天播出的電視專訪中說，在拋出大罷免前，有與賴總統、行政院長卓榮泰溝通，也暗示賴總統接下來號召大罷免，但府方人士今天說，賴總統立場自始至終都是尊重公民自主，了解柯建銘第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決紛爭，也從未討論「出場」。

總統是否出面響應大罷免，成為外界熱議話題。柯建銘昨天下午接受網路節目「政治狠狠問」專訪，該節目於今晚播出，柯建銘談及大罷免議題時稱，「丞相起風了，民意起來後一定要大罷免，一定會大成功」。

主持人張宇韶追問，為何樂觀認為罷免會成功？柯建銘指出，現在大勢底定，而且會有一個大登場，在整個總預算覆議案結束後，賴總統會大登場，一定會在總統府裡開記者會，「國家興亡匹夫有責」。

柯建銘指出，捍衛國家安全是總統的天職，「賴清德勢必會出來講說，我是為了捍衛國家安全，請台灣人民大家站起來，保衛自己的國家、主權及財產」，大家才聽得進去，這是一個很長的挑戰。

柯建銘表示，大家都以為是他恣意妄為，但他每周會與總統開會兩次，而賴清德是提名他的長官，總統必須負全責，再怎麼樣，他該講的話講完，大家共同參考後，最後拍板決定的當然是總統，「所以總統在適當時候出場，那種震撼力才會大」，這兩個橋段是經過緊密推演。

他也透露，2024年總統大選後隔天，民進黨就成立一個小組，他是小組召集人，成員還有賴清德、卓榮泰、當時準備競選立法院長的游錫堃及扁朝核心官員馬永成。

他指出，總統不能像他一樣出來罵，行政院長也要面對立法院，而府、院、黨、黨團就像車子的4個輪子，總統、行政院、立法院是鐵三角，這些東西是經過每周更新，他和賴總統每周開會兩次，「這個東西，當然我們大家都同意的」。

柯建銘 罷免 賴清德

延伸閱讀

竹聯幫主黃少岑訃聞公開 治喪委員會政商雲集…柯建銘當主委

壓軸催大罷免？府方人士：賴清德依憲解決紛爭 沒討論出場

【重磅快評】賴清德演員魂頻上身 林右昌地位岌岌可危

獨／立院開議前打氣？賴清德揪綠委餐敘 敲定23日齊聚官邸烤肉

相關新聞

提大罷免非恣意妄為 柯建銘預告賴清德登場時機：震撼力才大

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天受訪表示，拋出大罷免前有和賴清德總統溝通，並暗示「最大咖出場一定放在壓軸」。他也在今晚播出的...

民團喊罷基隆4綠議員 民進黨：國民黨挑政治爭端將反制

民團在臉書社群「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥連署，宣稱連署書已達第一階段門檻，近日送件。今天有民團設連署站，發動罷...

壓軸催大罷免？府方人士：賴清德依憲解決紛爭 沒討論出場

民進黨立法院黨團總召柯建銘在接受專訪時說，拋出大罷免前有和賴清德總統溝通，並指「最大咖出場一定放在壓軸」；對此，府方人士...

中選會迄今共收55件罷免案 多案針對1人以先成立為準

大罷免升溫，中選會今天指出，截至今天下午3時止，共收到55案罷免案送件，其中52案為立委罷免案，但部分送件是重行送案或罷...

大罷免遍地烽火 北市多家餐飲店「謝絕政治活動」：盼好好過日子

全台陷大罷潮，罷團也利用各大路口或店家周圍做連署，不過有些店家卻認為可能造成店內客人紛爭，影響做生意。台北市中山區就有商...

內政部：選舉事務人員收到罷免提議後 不得宣傳立場

內政部今天指出，公務人員應堅守行政中立，根據「選罷法」規定，各級選委會的委員、鄉鎮市區公所辦理選舉事務等人員，在收到罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。