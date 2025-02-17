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民團喊罷基隆4綠議員 民進黨：國民黨挑政治爭端將反制

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
今天親藍民團發動罷免綠議員鄭文婷（右一）、陳宜（右二）、張之豪（右三）、施偉政（左一）等4人。記者游明煌／攝影
今天親藍民團發動罷免綠議員鄭文婷（右一）、陳宜（右二）、張之豪（右三）、施偉政（左一）等4人。記者游明煌／攝影

民團在臉書社群「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥連署，宣稱連署書已達第一階段門檻，近日送件。今天有民團設連署站，發動罷免綠議員張之豪、施偉政、鄭文婷、陳宜等4人。民進黨基隆市黨部今晚聲明，國民黨肆意挑起政治爭端，司馬昭之心路人皆知，將採取反制措施。

發動罷免民進黨4名議員的民團是基隆市公共事務學會籌備會，韓姓會長表示，罷免理由是民進黨這些議員，在去年罷免市長謝國樑時，當初都是站在市政府的對立面，以莫須有的理由罷免謝國樑，但基隆市民多數支持反罷免，市長罷免案因此沒有成功。

基隆市公共事務學會指出，立委林沛祥剛上任，但這些民進黨議員為了響應民進黨全大罷免，毫無理由就要罷免林沛祥，沒有特別的理由，為了罷免而罷免，所以他們要進行反制，「以罷制罷」。

民進黨基隆市黨部今晚聲明指出，國民黨肆意挑起政治爭端，仇恨動員：從一開始放話說反罷免行動中心要邀請市長謝國樑擔任罷免召集人，後來改邀請前市長張通榮，過沒幾天又改口說由黨部主委吳國勝自己擔任罷免召集人，到今天突然冒出「基隆市公共事務學會籌備會的韓姓會長」，這一連串的鬧劇，其實明眼人都看得出來，罷免議員背後就是國民黨基隆市黨部一手主導，司馬昭之心路人皆知。

聲明說，若國民黨執意送件罷免本黨議員，黨部將極力聲援被罷免議員，同時也將採取反制措施，反制惡意罷免。黨部呼籲檢調務必調查國民黨此次罷免議員過程是否合法，也呼籲市民一起參與「抓鬼」行動，偕同蒐證，反制惡罷。

藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。記者游明煌／攝影
藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。記者游明煌／攝影

基隆 民進黨 罷免 議員

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