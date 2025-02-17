壓軸催大罷免？府方人士：賴清德依憲解決紛爭 沒討論出場

民進黨立法院黨團總召柯建銘在接受專訪時說，拋出大罷免前有和賴清德總統溝通，並指「最大咖出場一定放在壓軸」；對此，府方人士表示，賴總統始終尊重公民團體自主行動，從未放棄透過憲政程序解決紛爭，也從未討論過「出場」問題。

柯建銘16日晚間接受電視專訪透露，拋出大罷免議題前，與賴總統和行政院長卓榮泰溝通過；他也暗示，接下來賴總統會出面號召大罷免，現在沒有是為了避免藍白抹黑。

柯建銘提到的府院黨團三人會議，府方人士今天（17日）說，府院黨每周固定例會，偶有臨時應變專案會議，會中多次談到罷免議題和社會氣氛。

府方人士說，賴總統理解柯建銘站在第一線的使命感與焦慮，在會議中每次都讓柯暢所欲言，然而，賴總統的立場始終非常清楚，希望以國家領導人的高度，遵循憲政程序窮盡手段救濟，也力促卓榮泰建立行政與立法的溝通管道，理性溝通窒礙難行之處，這也是賴總統引憲法第44條召集五院會商國政的初衷。

另外，黨政人士表示，賴總統在五院國政會商談及大罷免時，以「菩薩畏因、眾生畏果」回應，認為「凡事皆有因」，解鈴還須繫鈴人，期盼立法院聽見公民聲音，理解公民團體為什麼推動罷免；賴總統在會中強調，政黨可以競爭、國家不能犧牲，朝野可以競爭、國民不能犧牲，解決「因」，自然就不會有「果」，事出皆有因，這並非任何時程表可以刻意規畫。

黨政人士說，內部會議時充分相關交換意見，但賴柯不曾針對罷免節奏討論任何「出場」的說法；他說，無論是閉門會議或中常會，賴總統與柯建銘在各種場合互表立場與溝通，看到專訪內容也深感柯建銘的焦慮與辛苦。