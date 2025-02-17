聽新聞
0:00 / 0:00
大罷免遍地烽火 北市多家餐飲店「謝絕政治活動」：盼好好過日子
全台陷大罷潮，罷團也利用各大路口或店家周圍做連署，不過有些店家卻認為可能造成店內客人紛爭，影響做生意。台北市中山區就有商圈的小吃店家陸續貼出「謝絕政治活動」公告，盼生意不要被影響，也希望每4年一次正常選舉就好，國家不要浪費公帑又擾民。
大罷潮持續，不少國民黨立委被點名，當中除一些年輕新秀外，黨團三長更成焦點，全台遍地烽火，不少路口或店家周圍都有罷免團體收件或宣傳，卻也影響商家生意，而繼路易莎咖啡公告「謝絕政治活動」後，近期也有餐飲店陸續貼出公告。
像是在台北市中山區的北安路商圈，就有不少店家貼出公告，盼別因政治活動影響民眾用餐，甚至是店家的營運。「大罷免潮，我覺得實在沒什麼意義！」一名小吃店王姓老闆就說，不管罷藍罷綠他都不支持，畢竟所有立委都是人民一票一票選出來的，現在又搞大罷免，非常沒有意義，既擾民又浪費公帑，因此他也在店門口貼出公告「謝絕任何政治活動」，希望店家不受罷免活動影響，「好好過日子，好好做生意」。
「做生意的最好不要參與政治。」同條街另一名餐飲小吃店家老闆也說，就怕客人在店內討論罷免議題，造成不必要的紛爭，希望一切平靜，也不要說變成誰為誰站台、誰為誰貼海報，相信很多政治人物或者團隊看到就知道意思，就不會到店家或周圍做相關政治活動，其實他們同一排店家都是如此想法，因此他也特別貼出「謝絕任何政治活動」的公告。
至於是否擔心會被罷團或政治人物貼標籤？該餐飲小吃店家老闆表示，他就是沒有特定支持者或政治立場，才希望不要有政治活動影響，希望過正常日子，因此也希望立委選舉每4年一次就好，實在不必要在期間罷免，不然這樣以後都選到特定的人才肯罷休，怎麼會是人民作主的政治呢？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言