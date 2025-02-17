內政部：選舉事務人員收到罷免提議後 不得宣傳立場

內政部今天指出，公務人員應堅守行政中立，根據「選罷法」規定，各級選委會的委員、鄉鎮市區公所辦理選舉事務等人員，在收到罷免案提議後，不可以有支持或反對罷免案的宣傳行為，違者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

內政部指出，因應各地陸續發起罷免，內政部與中選會今天同邀原民會、各地方政府民政局處、及各地方選委會召開「公職人員罷免案提議及連署之查對作業聯繫會議」，重申公務人員應堅守行政中立，以免觸法。

內政部表示，依照公職人員選罷法規定，各級選委會委員、監察人員、職員、鄉鎮市區公所辦理選舉事務人員，於收到罷免案提議後，依法都不可有為罷免案支持或反對的宣傳行為，違者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此外，內政部提到，按公職人員罷免法規定，各級選委會與戶政機關的查對作業分工，有關提議人或連署人是否為原選舉區選舉人、提議人或連署人之資料正確性，是由地方選舉委員會函請戶政機關依據戶籍登記資料進行查對，至於提議人及連署人資料是否有遭他人代替簽名、蓋章或其他偽造等事項係，是由主辦選舉委員會專職人員辦理，並非由戶政機關人員進行查對。

內政部表示，如果名冊有疑似偽造情事，由選舉委員會寄送查詢單向當事人查詢，並不得以電話查詢，更不得以面訪等各式方式予以替代。

內政部說明，為確保各罷免案提議及連署查對作業一致性，避免各直轄市、縣市作法有所差異，引發不必要紛爭，今天會議特別提醒公務人員辦理罷免案提議及連署查對作業時，務必嚴守行政中立，妥善保管提議人及連署人名冊，不得攜帶外出，以免觸犯其他刑事法令。也請主辦選委會查對前，應確實辦理工作人員講習。