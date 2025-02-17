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民進黨立委選輸掀大罷免 朱立倫批反對民生法案「演很大」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨立委選輸了，就要推動大罷免要補考，國民黨黨主席朱立倫批民進黨反對民生法案，還藉故說國民黨刪砍預算，所以要推大罷免，其實從頭到尾民進黨都「很敢演」、「演很大」。記者戴永華／攝影
民進黨立委選輸了，就要推動大罷免要補考，國民黨黨主席朱立倫批民進黨反對民生法案，還藉故說國民黨刪砍預算，所以要推大罷免，其實從頭到尾民進黨都「很敢演」、「演很大」。記者戴永華／攝影

國民黨主席朱立倫今天批評民進黨不支持福國利民的民生法案，明明這次通過的中央總預算是台灣有史以來金額最高，民進黨「演很大」說因為刪預算沒錢花、過年團拜沒橘子，台中氣爆總統說連慰問金都沒有…哪有這種事？民進黨說因此要推大罷免，其實黨團總召柯建銘透露去年總統選後，就在籌劃今年的大罷免。

朱立倫與不分區立委吳宗憲等人今天參加縣黨部舉行宜蘭新春團拜，痛批民進立委選輸，透過大罷免要「補考」、想要重選立委，民進黨還藉故說國民黨立委刪除砍總預算，導致中央政府沒有錢，所以才要推動大罷免。

朱立倫批評宜蘭選出來的立委，反對財政收支劃分法修改可增加每年宜蘭縣128億元預算，4年增加超過500億元推動建設，但宜蘭選出來的綠委反對，並在立法院表決投下反對票，因為錢要留在中央集錢與集權，這種人如何表達反映民眾的心聲？

他還說，其它民生法案，80歲以上長輩請外勞看護，國民黨提出不要讓長者辛苦去申請巴氏量表請外勞，國民黨贊成他們反對；宜蘭是農業大縣，公糧收購20幾年來維持每公斤20元，物價都上漲了，國民黨主張提高5元，變成26元，這不過份，但民進黨反對，他們這是為了百姓、還是政黨？

朱立倫說，立法院這次通過的總預算是台灣有史以來最高，金額達二兆九千三百億元，比去年增加近八百億元，但是民進黨很敢演、演很大，說沒錢可以花、沒油可開車，連過年團拜時也沒水果沒橘子沒糖果，台中氣爆總統說連慰問金都沒有，哪有這種事？所以民進黨要推大罷免。

民進黨立院黨團總召柯建銘16日在政論節目專訪自曝，他在喊出大罷免前，有與總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通過。朱立倫表示，民進黨去年就規劃好了，國民黨立委選贏，民進黨就要罷免、要重選，像林姿妙縣長沒連任沒事，要不然就有事，透過種種方法要迫她停職，他諷刺台灣的民主就是民進黨做主，司法就是國民黨不能當選，要不然就有事，完全違反台灣民主社會人民對民主的期待。

朱立倫 罷免

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