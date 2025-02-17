支持罷藍委店家被查水表？ 北市長蔣萬安斥：不實指控給予譴責

大罷免潮，有支持罷免徐巧芯店家，近日指控被北市府查水表。台北市長蔣萬安今天表示，各局處、相關局處都有澄清與說明，對於查水表的說法，昨天環保局也發新聞稿嚴正駁斥，查水表的不實指控也予以譴責。

環保局表示，信義區清潔隊是在2月12日接獲1999話務中心市民陳情，指轄內有店家垃圾、廚餘分類不實，同仁才依市民陳情案件處理程序，派員到場瞭解，現場僅查證店家垃圾清運情形及宣導，即予結案。對於被質疑查水表，環保局說，受理民眾陳情案件是政府機關職責，同仁都是依法查處。

近日有公民團體質疑，近日有支持罷免徐巧芯的店家，疑似頻被查水表，店家質疑，明明店裡沒賣吃的卻被檢舉亂倒廢油，甚至一周內被稽查三天，還有咖啡店稱被多個單位輪流稽查。