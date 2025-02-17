基隆「以罷制罷」今登場 謝國樑：「絕沛」應先釋善意

推動罷免國民黨基隆市立委林沛祥陣營宣布近日送件中選會，今天另有民間團體反制，發動罷免民進黨4名市議員。基隆市長謝國樑表示，雙方都要有善意，但先與後有差別，先提出罷免的陣營（絕沛），應釋出多一分善意。

主張罷免林沛祥的團體成員，在臉書成立「基隆絕沛」粉絲團頁，號召民眾參與連署。「絕沛」陣營表示，罷免林沛祥的連署書數量已達第1階段門檻，近日送件。

藍營日前就宣告會反擊，並成立反罷免行動中心主導戰局。今天有親藍團體發動罷免民進黨基隆市議員張之豪、施偉政、鄭文婷和陳宜。4名議員回應，完全沒有正當性，只是仇恨的動員。

謝國樑今天下出席市府社會處舉辦的「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」前說，基隆在去年經歷過他的罷免案之後，需要休養生息。我也呼籲大家，希望給基隆更多的空間，讓基隆不要成為一個仇恨的地方。

謝國樑表示，雙方之間都需要有善意，他認為多一分的善意，其實需要來自於要罷免藍委（林沛祥）的民間團體，因為這些罷免藍委的團體，先提出了這樣的訴求，而且還是在他的罷免投票後，率先提出這樣的訴求，先跟後在程度上還是有差別。

謝國樑說，不論如何，他說得非常清楚，他反對在台灣，尤其是現在整個台灣（罷免），他都希望大家可以和平、理性的去問政也好，去做自己的表達也好，但是進行更多的投票，他覺得並不符合台灣民眾現在的最佳利益。